Le moral des investisseurs en zone euro au plus bas depuis juillet 2020, selon Sentix

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs en zone euro s'est dégradé plus fortement que prévu en avril, ressortant à son plus bas niveau depuis juillet 2020, selon les données publiées lundi de l'enquête mensuelle du cabinet d'étude Sentix.

Son indice de confiance pour la zone euro est ressorti à -18,0 en avril contre -7,0 en mars et -9,2 donné par le consensus.

Le sous-indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle est tombé de 7,8 à -5,5, au plus bas depuis avril 2021, tandis que le sous-indice des anticipations a aussi reculé, tombant de -20,8 à -29,8, son plus bas niveau depuis décembre 2011.

Si la baisse du moral des investisseurs en mars était prévisible en raison de l'invasion russe en Ukraine, la forte chute de l'indice ce mois-ci met une fois de plus les investisseurs sur la défensive, a déclaré Sentix dans un communiqué.

Les sanctions et les incertitudes liées à la guerre poussent l'économie de la zone euro vers la récession, ajoute le cabinet.

"Les investisseurs ne s'attendent pas à ce que la Banque centrale européenne puisse se précipiter à la rescousse avec une politique monétaire plus souple et plus expansive en raison du rythme de croissance rapide de l'inflation", a-t-il déclaré.

Sentix souligne que le moral des investisseurs recule dans le monde entier mais nulle part aussi brutalement que dans la zone euro.

"Aucune région n'est en mesure de résister à la dynamique négative pour le moment, même l'importante région asiatique lutte déjà contre la 'stagnation'", a-t-il déclaré, faisant référence à un environnement économique dans lequel se conjuguent croissance faible et forte inflation.

Sentix a interrogé 1.249 investisseurs entre le 31 mars et le 2 avril.

(Reportage Miranda Murray et Sarah Marsh, version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)