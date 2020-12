Le moral des ménages américains sapé par le Covid-19

Washington (awp/afp) - La confiance des ménages s'est érodée en décembre aux Etats-Unis mais les Américains envisagent 2021 avec plus d'optimisme alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé et que le Congrès a approuvé un paquet d'aides d'urgence qui devrait stimuler l'économie.

L'indice du Conference Board est tombé à 88,6 points en décembre (-4,3 points), bien en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 96,5. Et, les données pour novembre ont été révisées en baisse.

Au cours du dernier mois de l'année, marqué par une vague fulgurante d'infections par le coronavirus, la pandémie est restée "un frein à la confiance", a résumé mardi Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques du Conference Board.

"En conséquence, les intentions de vacances des consommateurs, qui s'étaient nettement améliorées en octobre, ont reculé", a-t-elle ajouté, soulignant que les "consommateurs continuent de se recroqueviller chez eux", ce qui freine la reprise économique.

Aux Etats-Unis, la croissance américaine est historiquement portée par la consommation. La confiance des ménages reste donc un élément fondamental.

Et, si les intentions d'achat d'appareils d'équipement de la maison ont augmenté ces derniers mois, "dans l'ensemble, il semble que la croissance se soit encore affaiblie au quatrième trimestre", a ajouté Lynn Franco.

Le troisième trimestre laissait pourtant espérer une reprise soutenue de la première économie du monde: mardi, le département du Commerce américain a d'ailleurs annoncé une révision en légère hausse de son estimation de croissance du Produit intérieur brut (PIB), à 33,4% en rythme annualisé, pour la période juillet-août-septembre.

Mais l'accroissement du PIB n'est que de 7,5% si on prend en compte le mode de calcul d'autres économies avancées, comme la France, qui compare un trimestre sur l'autre corrigé des jours ouvrés.

Pire, comparé au troisième trimestre de l'année dernière, le PIB se contracte de 2,8%, signe que cet été, l'économie américaine était loin d'être remise du choc provoqué par la pandémie quelques mois plus tôt.

Pour début 2021, les consommateurs n'anticipent pas "un élan significatif" de l'économie, a expliqué Lynn Franco.

En revanche, les personnes interrogées se sont montrées bien plus optimistes pour les six mois à venir.

Un élément d'autant plus positif que le sondage des ménages a été réalisé avant l'annonce du feu vert du Congrès américain à un paquet d'aides économiques d'un montant total de 900 milliards de dollars.

Immunité collective

Après des mois de blocage, démocrates et républicains avaient annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe sur un nouveau plan devant prendre le relais du gigantesque plan voté au printemps de 2.200 milliards de dollars, avant de l'approuver lundi dans la soirée.

Les nouvelles mesures comprennent des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations chômage supplémentaires de 300 dollars par semaine ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre le Covid-19.

Les ménages devraient recevoir leurs chèques dès le début de la semaine prochaine, a annoncé lundi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, soulignant que pour une famille de quatre, ils s'élèveront à 2.400 dollars (600 dollars par adulte et par enfant).

Les économistes restaient toutefois sur la réserve au lendemain du vote.

"La confiance et les dépenses seront atténuées tant que les vaccins n'ont pas contribué à l'immunité collective", a ainsi réagi Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Oxford Economics, dans une note.

Les économistes attendent aussi davantage de détails sur la loi de relance économique.

"Il y a toujours une incertitude, en particulier sur qui est éligible et comment fonctionne le programme de prêt aux petites entreprises", a ainsi expliqué Chris Low, chef économiste chez FHN Financial.

Ce plan devrait néanmoins maintenir un certain nombre d'entreprises et industries viables le temps que les vaccins soient plus largement disponibles, a-t-il reconnu.

Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell exhortait depuis des mois le Congrès à voter une aide supplémentaire.

La semaine dernière, il avait souligné que sans aide immédiate, de nombreuses petites entreprises, restaurants et boutiques en tête, allaient faire faillite, en raison des nouvelles restrictions imposées pour endiguer la pandémie.

afp/rp