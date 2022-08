Le moral des ménages remonte en France mais baisse encore en Allemagne

par Leigh Thomas

PARIS, 26 août (Reuters) - Le moral des ménages dans les deux plus grands pays de la zone euro a connu des évolutions divergentes en août, les consommateurs français bénéficiant des mesures de soutien gouvernementales tandis que la crainte d'une envolée des factures de gaz et d'électricité préoccupait les Allemands, montrent les enquêtes publiées vendredi.

Alors que le Parlement français a voté en plein été un nouveau paquet de mesures de soutien au pouvoir d'achat, l'autorité du marché allemand de l'énergie a annoncé qu'une nouvelle taxe frapperait les consommateurs à partir d'octobre afin de compenser l'impact de la réduction des achats de gaz russe.

En France, l'indice de confiance des ménages calculé par l'Insee a rebondi en août après sept mois consécutifs de baisse, à 82 contre 80 en juillet, même s'il reste à un niveau largement inférieur à sa moyenne de long terme. Le consensus Reuters le donnait en baisse d'un point.

Le projet de loi "pouvoir d'achat" adopté définitivement par le Parlement le 3 août inclut notamment des mesures de limitation des prix des carburants, la prolongation du "bouclier énergétique" mis en place l'an dernier ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle.

Ce texte et le projet de loi de finances rectificative également voté par les députés et sénateurs prévoient également une revalorisation anticipée des pensions de retraites et de certaines prestations sociales ainsi qu'une augmentation du point d'indice qui sert de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires.

Avec un taux d'inflation de 6,8% sur un an en juillet, la France reste en outre, avec Malte, l'un des pays de la zone euro les moins durement touchés par l'inflation.

"La confiance des ménages pourrait continuer à s'améliorer à l'automne, du fait de hausses de revenus qui permettront une légère croissance du pouvoir d'achat" a commenté Sylvain Bersinger, du cabinet d'études économiques Asterès.

Le moral des ménages s'est aussi amélioré ces dernières semaines en Italie, malgré l'incertitude politique liée à la chute du gouvernement de Mario Draghi et à la convocation d'élections législatives anticipées prévues le mois prochain.

L'indice de confiance du consommateur italien est ainsi remonté à 98,3 après 94,8 en juillet, retrouvant son niveau de juin, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un nouveau repli à 92,5.

Mais en Allemagne, la tendance reste à la morosité: l'enquête mensuelle de l'institut GfK prédit un nouveau plus bas historique du moral des ménages en septembre, avec un indice tombé à -36,,5 contre -31,8 attendu.

Les Allemands, explique GfK, se voient contraints de faire des économies pour pouvoir honorer leurs factures de gaz et d'électricité pendant l'hiver et la situation pourrait encore se détériorer en cas de pénuries de gaz dans les prochains mois.

Pour Alexander Krüger, chef économiste d'Hauck Aufhäuser Lampe, cette perspective risque de peser sur les autres dépenses de consommation.

"Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la récession qui arrive sera liée en premier lieu à la consommation. Puisque le gouvernement a provoqué la débâcle du gaz, il doit apporter des soutiens bien plus importants que ceux qu'il évoque actuellement", explique-t-il.

(Reportage Leigh Thomas, avec Benoît Van Overstraeten à Paris, Miranda Murray et Christian Kraemer à Berlin et Gavin Jones à Rome; version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)