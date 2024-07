La confiance des petites entreprises américaines a atteint son plus haut niveau depuis six mois en juin, mais les inquiétudes concernant l'inflation persistent, alors que la proportion de propriétaires prévoyant d'augmenter la rémunération de leurs employés au cours des trois prochains mois a augmenté.

La National Federation of Independent Business (NFIB) a déclaré mardi que son indice d'optimisme des petites entreprises avait augmenté d'un point pour atteindre 91,5 le mois dernier, soit le niveau le plus élevé depuis décembre dernier.

Néanmoins, le mois de juin a marqué le 30e mois consécutif au cours duquel l'indice est resté en dessous de la moyenne de 98 sur 50 ans, car les inquiétudes concernant l'inflation sont restées présentes et les coûts d'emprunt plus élevés ont pesé sur les investissements en capital.

22 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs salaires au cours des trois prochains mois, soit 4 points de plus qu'en mai. Pourtant, 37 % des chefs d'entreprise déclarent ne pas pouvoir pourvoir les postes vacants, soit une baisse de 5 points par rapport à mai.

Le FNI a toutefois noté que le marché du travail restait tendu dans les secteurs de la construction, des transports et du commerce de détail. Environ 16 % des entreprises ont déclaré des postes non pourvus pour la main-d'œuvre non qualifiée, soit une augmentation de 2 points par rapport au mois précédent.

En revanche, la proportion de propriétaires déclarant des postes vacants pour des travailleurs qualifiés a chuté de 6 points pour s'établir à 31 %. Les projets de création d'emplois sont restés inchangés.

Le marché du travail dans son ensemble se détend dans un contexte de politique monétaire restrictive, les données gouvernementales de la semaine dernière montrant qu'il y avait 1,22 offre d'emploi pour chaque chômeur en mai. Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en deux ans et demi, à 4,1 %, en juin.

La part des petites entreprises qui augmentent leurs prix de vente moyens a augmenté de 2 points pour atteindre 27 % en juin. Toutefois, la proportion de celles qui prévoient des hausses de prix a reculé de 2 points pour s'établir à 26 %.

"La demande est encore trop forte pour déclencher des réductions de prix généralisées", a déclaré Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB. "L'augmentation des coûts de la main-d'œuvre maintient la pression sur les décisions en matière de prix, mais la fréquence des augmentations de salaires diminue également, ce qui est favorable à la lutte contre l'inflation.

Les données gouvernementales de jeudi devraient montrer que les prix à la consommation ont légèrement augmenté de 0,1 % en juin, après être restés inchangés en mai, selon une enquête de Reuters menée auprès d'économistes. La hausse annuelle de l'inflation à la consommation devrait avoir ralenti à 3,1% en juin, contre 3,3% en mai.

La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % depuis juillet dernier. La banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis 2022 afin de juguler l'inflation.

Les coûts d'emprunt plus élevés limitent les dépenses d'investissement, la part des petites entreprises déclarant des dépenses d'investissement au cours des six derniers mois ayant chuté de 6 points pour atteindre 52 %, soit le niveau le plus bas depuis août 2022. La proportion de celles qui prévoient des dépenses d'investissement au cours des six prochains mois est restée inchangée à 23 %. (Rapport de Lucia Mutikani ; Rédaction d'Andrea Ricci)