Le moral des petites entreprises américaines augmente en novembre -NFIB

La National Federation of Independent Business (NFIB) a déclaré que son indice d'optimisme des petites entreprises a augmenté de 0,6 point pour atteindre 91,9 le mois dernier, grâce à une amélioration de la part des propriétaires qui s'attendent à de meilleures conditions commerciales au cours des six prochains mois.

Néanmoins, il s'agit du 11e mois consécutif où l'indice est inférieur à la moyenne de 98 établie sur 49 ans. La part des propriétaires qui s'attendent à de meilleures conditions commerciales au cours des six prochains mois a augmenté de trois points pour atteindre -43 %. Elle était de -61% aussi récemment qu'en juin.

Trente-deux pour cent des propriétaires ont déclaré que l'inflation était leur problème le plus important, soit un point de moins qu'en octobre et 5 points de moins que le chiffre de juillet, qui était le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 1979. Environ 51 % des propriétaires ont déclaré avoir augmenté les prix de vente moyens, soit un point de plus qu'en octobre.

Malgré les inquiétudes persistantes concernant l'inflation, certains signes indiquent que les pressions sur les prix s'atténuent progressivement, les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale freinant la demande et les chaînes d'approvisionnement fracturées se ressoudant.

Les données gouvernementales de mardi devraient montrer que les prix à la consommation ont augmenté modérément en novembre, l'augmentation annuelle de l'inflation étant probablement la plus faible depuis près d'un an, selon une enquête Reuters auprès des économistes.

La Fed devrait commencer à réduire le rythme des hausses de taux à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours, mercredi. Mais comme le marché de l'emploi est toujours tendu et que les salaires sont en hausse, on considère que la banque centrale américaine continuera à augmenter les taux pendant un certain temps.

Quarante-quatre pour cent des propriétaires ont signalé des ouvertures de postes difficiles à pourvoir, soit une baisse de 2 points par rapport à octobre. La difficulté à pourvoir les postes ouverts était plus aiguë dans les secteurs du transport, du commerce de gros et de la construction, a indiqué la NFIB.

"C'est l'un des problèmes les plus graves de la chaîne d'approvisionnement et il ne s'améliore pas", a déclaré William Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB. "L'économie semble ralentir, mais cela ne se manifeste pas dans la demande de main-d'œuvre."