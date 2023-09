Le moral des petites entreprises américaines a baissé le mois dernier pour la première fois depuis avril, en raison des inquiétudes persistantes sur l'inflation et de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre de qualité, selon une enquête mensuelle publiée mardi.

La National Federation of Independent Business (NFIB) a indiqué que son indice d'optimisme des petites entreprises est tombé à 91,3 en août, contre 91,9 en juillet, son plus haut niveau depuis huit mois. Il s'agit du 20e mois consécutif au cours duquel le sentiment est resté en dessous de la moyenne de l'indice, qui est de 98 depuis 49 ans.

La difficulté à recruter des travailleurs qualifiés dans un marché du travail tendu et l'inflation figurent en tête de liste des problèmes les plus urgents des chefs d'entreprise.

"L'inflation et la pénurie de main d'œuvre sont des facteurs qui ont un impact négatif sur l'emploi et la productivité des entreprises. "L'inflation et la pénurie de main-d'œuvre restent les principaux obstacles pour les petites entreprises.

Les entreprises des secteurs de la construction, des services et de l'industrie manufacturière ont déclaré avoir le plus de difficultés à pourvoir les postes vacants.

Cela dit, le mois dernier, 40 % des propriétaires ont déclaré ne pas être en mesure de pourvoir les postes vacants, soit le taux le plus bas depuis deux ans et demi, ce qui indique que le marché de l'emploi tendu pourrait s'atténuer.

Un autre indicateur permettant de mesurer les attentes en matière d'amélioration de la conjoncture au cours des six prochains mois a chuté de 7 points par rapport à juillet.