Le moral des petites entreprises américaines chute en octobre -NFIB

La National Federation of Independent Business (NFIB) a déclaré que son indice d'optimisme des petites entreprises a chuté de 0,8 point à 91,3 le mois dernier, soit le niveau le plus bas depuis juillet. Ce recul survient après deux mois consécutifs de gains, qui font suite à une détérioration au cours du premier semestre de cette année.

Trente-trois pour cent des propriétaires ont déclaré que l'inflation était le problème le plus important dans l'exploitation de leur entreprise, soit une hausse de trois points par rapport à septembre et quatre points de moins que la lecture de juillet, qui était la part la plus élevée depuis le quatrième trimestre de 1979.

La Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt, qui étaient proches de zéro au début de l'année, pour les porter dans une fourchette actuelle de 3,75 % à 4,00 %, alors qu'elle lutte contre les pressions sur les prix qui atteignent des sommets inégalés depuis des mois.

L'inflation a également été un point sensible parmi les électeurs avant les élections de mi-mandat de mardi, dont les démocrates craignent qu'elles ne leur fassent perdre le contrôle d'une ou des deux chambres du Congrès au profit de leurs adversaires républicains.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale espérait ralentir le rythme des hausses de taux dès sa prochaine réunion politique des 13 et 14 décembre, mais qu'elle s'attendait désormais à ce que les hausses de taux se poursuivent plus longtemps et que les taux finissent par être plus élevés que prévu. L'inflation reste, selon la mesure préférée de la Fed, plus de trois fois supérieure à son objectif de 2 %.

Avec une inflation toujours élevée et le plein effet du resserrement du crédit par la Fed qui ne s'est pas encore répercuté sur l'économie, la part des propriétaires s'attendant à de meilleures conditions commerciales au cours des six prochains mois a baissé de 2 points le mois dernier par rapport à septembre, pour atteindre un taux négatif de 46 %. L'indice d'incertitude du NFIB est resté inchangé en octobre par rapport au mois précédent.

L'enquête a également montré que 46% des propriétaires ont signalé des ouvertures de postes difficiles à pourvoir le mois dernier, également inchangé par rapport à septembre. Les données gouvernementales publiées la semaine dernière ont montré un nombre plus élevé que prévu de 10,7 millions d'ouvertures de postes le dernier jour de septembre, ce qui suggère que la demande de main-d'œuvre est restée forte.