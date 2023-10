Zurich (awp) - Le moral des directeurs d'achat s'est nettement rétabli en septembre, restant cependant cantonné sous le seuil de croissance. L'optimisme déjà de mise dans le secteur des services s'est par ailleurs encore renforcé.

L'indice PMI industriel compilé par procure.ch et désormais UBS, en lieu et place de Credit Suisse, a bondi de cinq points tout rond à 44,9 points, et devra en reconquérir autant pour s'installer à nouveau du bon côté de l'équilibre (50 points). Les auteurs du rapport salue une première confirmation du timide retournement de tendance observé en août, au terme de neuf mois consécutifs de détérioration de l'activité manufacturière.

Le ralentissement s'est atténué notamment du côté de la production et des carnets de commandes, mais reste encore éloigné du point mort. La prudence reste de mise dans ce contexte en ce qui concerne l'approvisionnement, expliquent les auteurs de l'étude publiée lundi.

L'indice pour les services s'est établi à 52,8 points, contre 50,3 points en septembre, porté par une tendance haussière du côté des prix.

