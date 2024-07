"Le mot d'ordre de la réunion de la BCE sera la prudence" (ABN Amro IS)

"La BCE devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion demain", plaide Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Selon lui, "il ne semble pas y avoir de consensus sur la voie à suivre pour réduire les taux au sein de la banque centrale européenne". Cette dernière, soutient-il, "doit faire face à des données économiques volatiles, à une reprise lente et à un taux d'inflation qui diminue mais reste relativement stable, en particulier dans le secteur des services".



Et Christophe Boucher de conclure : " La solidité du marché du travail et l'absence de signes d'effondrement économique à l'horizon donnent à la BCE une grande marge de manœuvre pour attendre confortablement (...). Selon nous, le mot d'ordre de la réunion sera la prudence. Si, à la fin, les attentes du marché indiquent toujours une ou deux baisses de taux pour 2024, ce sera un succès pour la BCE".