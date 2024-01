Le moteur de l'emploi australien ralentit alors que le marché du travail se relâche

L'emploi australien a fortement chuté en décembre après deux mois de croissance étonnamment forte, tandis que le taux de chômage est resté à son plus haut niveau depuis un an et demi, renforçant l'idée que les taux d'intérêt ont atteint leur maximum alors que le marché de l'emploi, en pleine effervescence, se refroidit.

Les chiffres du Bureau australien des statistiques ont montré jeudi que l'emploi net a baissé de 65 100 en décembre par rapport à novembre, où il avait augmenté de 72 600 (chiffre révisé). Les prévisions du marché tablaient sur une augmentation d'environ 17 600. Le taux de chômage est resté inchangé à 3,9 % par rapport à novembre, se maintenant à son niveau le plus élevé depuis mai 2022. Le taux d'activité a fortement chuté à 66,8 %, après avoir atteint le niveau record de 67,3 %. Le marché a peu réagi aux données sur l'emploi, qui ont été éclipsées par les événements internationaux, les opérateurs ayant réduit leur optimisme sur l'assouplissement mondial. Le dollar local a chuté à 0,6538 $ sur les données avant de rebondir à 0,6558 $, tandis que les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont maintenu des pertes à 96,17, en baisse de 7 ticks sur la journée. L'ABS elle-même a noté qu'un changement dans le modèle d'embauche à la fin de l'année dernière a conduit à des gains d'emploi forts et inattendus en octobre et novembre et à une chute importante en décembre en termes corrigés des variations saisonnières. "Je pense que si vous prenez un peu de recul et que vous regardez au-delà de la volatilité [...], l'histoire est assez claire. Je pense que l'histoire est assez claire et qu'elle n'a pas vraiment changé", a déclaré Su-Lin Ong, économiste en chef chez RBC Capital Markets. "En réalité, l'histoire est celle d'un assouplissement en cours. Et je pense que pour être honnête, la RBA, vous le savez, serait très heureuse de voir un peu de cet assouplissement". Jusqu'à présent, le marché du travail a évolué en grande partie comme le prévoyait la Reserve Bank of Australia (RBA), le marché de l'emploi restant solide tandis qu'une poussée migratoire a contribué à stimuler l'offre de main-d'œuvre et à freiner l'inflation salariale. En effet, pour le trimestre, l'emploi a augmenté de 52 000 par rapport au trimestre de septembre, soit environ 17 000 par mois, ce qui n'a pas suffi à absorber l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre due à l'afflux de migrants. Le taux de chômage est donc passé de 3,6 % en septembre à 3,9 %. La croissance du nombre d'heures travaillées a continué à ralentir pour atteindre un taux annuel de 1,2 % en décembre, contre 1,5 % le mois précédent, tandis que le taux de sous-emploi est resté inchangé à 6,5 %, selon les données. La RBA a augmenté ses taux d'intérêt de 425 points de base pour atteindre 4,35 %, son plus haut niveau en 12 ans, depuis mai 2022, afin de maîtriser l'inflation et a laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement. La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 6 février et les marchés ont fortement parié sur un maintien. "Étant donné que les données nationales ne sont ni ici ni là, je pense que c'est l'aspect mondial qui est le plus important, et cela penche en faveur d'un maintien de la politique monétaire en février", a déclaré M. Ong. Les opérateurs continuent de parier sur le fait que les taux d'intérêt ont atteint leur maximum, compte tenu de l'évolution des attentes en matière d'assouplissement au niveau mondial, mais le risque que l'inflation reste plus longtemps au-dessus de l'objectif de la banque centrale les a amenés à parier sur une baisse des taux en novembre seulement. Ils n'envisagent plus qu'un assouplissement de 32 points de base cette année.