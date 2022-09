Le mur d'un barrage minier en Afrique du Sud s'effondre, faisant trois morts et 40 blessés

La catastrophe s'est produite dans la ville minière de Jagersfontein vers 0600 heure locale (0400 GMT), a déclaré le gouvernement, obligeant les responsables à évacuer des dizaines de résidents vers des fermes voisines.

Trois corps ont été retrouvés, tandis que 40 personnes, dont une femme enceinte et quatre individus avec des membres fracturés, ont été emmenés dans des hôpitaux pour y être soignés.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent à la mine de diamants en sommeil, qui appartenait autrefois à De Beers, une unité d'Anglo American.

"Un rapport détaillé sur les circonstances entourant l'incident sera publié après compilation", a déclaré le bureau du Premier ministre de l'État libre.

La compagnie nationale d'électricité Eskom a déclaré dans un communiqué distinct qu'elle avait perdu l'approvisionnement en électricité dans la région lorsque sa sous-station de Rietkuil a été engloutie par la boue et qu'elle avait pour objectif de rétablir l'approvisionnement de la mine de Jagersfontein avant la fin de la journée.

"Il est impossible d'estimer quand l'approvisionnement sera rétabli ou de déterminer l'étendue des dégâts", a déclaré Eskom.

Les inondations ont endommagé les tours de téléphonie cellulaire, frappant les communications, et ont affecté l'eau potable, tandis que certaines routes ont été coupées. De nombreux moutons ont également été emportés par les eaux, selon l'organisation non gouvernementale Gift of the Givers.

De Beers a déclaré au moment de la vente de la mine et des résidus de Jagersfontein en 2010 au consortium Superkolong, composé d'investisseurs noirs, qu'elle avait produit certaines des plus grandes pierres précieuses du monde lorsqu'elle était exploitée entre 1870 et 1971.