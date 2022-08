Le musée du 11 septembre à New York ferme ses portes après avoir raconté l'histoire de la tragédie et aidé les survivants à guérir.

Après avoir fermé les portes du 9/11 Tribute Museum, vieux de 16 ans, mercredi soir, des bénévoles ont passé la matinée de jeudi à coordonner le ramassage d'une poutre d'acier du World Trade Center qui devait être stockée, ainsi que d'autres objets tels que des équipements de premiers secours et des pièces des deux avions qui se sont écrasés sur les bâtiments.

La fréquentation est passée de près de 300 000 visiteurs par an avant une fermeture de six mois en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, à un niveau record de 26 000 visiteurs en 2021, a déclaré Jennifer Adams-Webb, cofondatrice du musée et PDG de l'association à but non lucratif September 11th Families' Association, qui a contribué à la création du musée.

"Les visiteurs ne sont tout simplement pas de retour", a-t-elle dit, précisant que la seule façon pour le musée de rester ouvert était d'obtenir le soutien du gouvernement. Il n'a pas été en mesure de l'obtenir, malgré des mois de conversations avec le département des affaires culturelles de la ville de New York et d'autres bureaux, a-t-elle dit. Le département des affaires culturelles n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La principale différence entre le musée d'hommage et le musée et mémorial du 11 septembre à Ground Zero, plus grand et plus proche, était l'accent mis par son programme sur les récits de première main des personnes qui ont été directement touchées, a déclaré Adams.

Parmi les guides bénévoles, il y avait Peter Bitwinski, un employé de la Port Authority of New York and New Jersey.

Bitwinski a déclaré qu'il était à son bureau dans le World Trade Center le 11 septembre 2001, lorsque des pirates de l'air ont écrasé des avions contre les tours jumelles. Les attaques du 11 septembre - qui ont également vu des avions abattus au Pentagone, près de Washington, et à Shanksville, en Pennsylvanie - ont tué près de 3 000 personnes.

Bitwinski a déclaré que lui et d'autres personnes ont évacué, aidant un collègue en fauteuil roulant et prenant plus d'une heure pour descendre près de 70 étages d'escaliers.

Une fois qu'ils sont finalement sortis et ont évacué la zone, Bitwinski a dit qu'ils ont vu de la fumée, des débris et "des gens qui sautaient des plus hauts étages des tours."

En plus d'aider les gens à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là et d'honorer les victimes et les premiers intervenants, le musée hommage du 11 septembre "m'a aidé individuellement à continuer de guérir", a déclaré Bitwinski. "J'ai reçu une aide psychologique, mais chaque fois que je partage et parle, c'est une expérience de guérison pour moi aussi."

Le musée prévoit de continuer à proposer des ressources éducatives en ligne et un soutien communautaire, mais a cessé les visites guidées à pied.

Plus de 500 000 personnes ont participé aux visites depuis l'ouverture du musée en 2006, a déclaré Adams-Webb. Les artefacts sont destinés à être transférés au Musée de l'État de New York à Albany.