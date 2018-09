Le n°2 du Foreign Office à Téhéran, Zarif s'entretient avec Le Drian

DUBAÏ, 1er septembre (Reuters) - Le numéro deux du Foreign Office a eu des entretiens samedi en Iran, où les autorités appellent les pays européens à s'engager concrètement pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, ont rapporté les médias iraniens.

"Il est temps que les Européens agissent, en plus d'exprimer leur engagement politique (en faveur de l'accord)", a déclaré à la presse le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, cité par l'agence de presse iranienne Irna.

Avant de rencontrer Zarif, le numéro deux du Foreign Office, Alistair Burt, avait été reçu par le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rapporté la télévision nationale iranienne.

Selon Zarif, les discussions avec Alistair Burt ont porté sur "l'accès aux ressources bancaires et la vente de pétrole".

L'Iran cherche à obtenir des signataires européens de l'accord de 2015 l'engagement que Téhéran pourra accéder au système bancaire occidental et continuer de vendre du pétrole, malgré les sanctions prises par Washington après son retrait de l'accord en mai dernier.

Mohammad Javad Zarif a eu ensuite un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, avec qui il a évoqué les relations bilatérales, l'accord sur le programme nucléaire et la situation dans la région.

Vendredi, l'Iran avait rejeté un appel de Le Drian en faveur de négociations sur ses engagements nucléaires après 2025, sur son arsenal de missiles balistiques et son rôle dans les guerres en Syrie et au Yémen. () Les appels de la France à de telles négociations sont "brutaux et excessifs", avait estimé Zarif. (Bureau de Dubaï; Eric Faye pour le service français)