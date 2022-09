Le nationaliste Meloni est prêt à briser le plafond de verre de l'Italie et à devenir premier ministre.

Avance rapide de trois ans, et la leader nationaliste est également sur le point de devenir la première femme Premier ministre d'Italie.

Les résultats provisoires des élections générales de dimanche ont montré que le groupe des Frères d'Italie (FdI) de Meloni est arrivé en tête des sondages avec près de 26 % des voix, propulsant une alliance de partis de droite vers des majorités claires dans les deux chambres du parlement.

Lors des dernières élections générales de 2018, les FdI n'avaient obtenu que 4,3 %.

En tant que chef du plus grand parti unique, Meloni obtiendra presque certainement le feu vert du chef de l'État pour former un nouveau gouvernement et faire face à un ensemble de problèmes déconcertants, notamment la flambée des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine.

"À la fin de cette nuit, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas au point final, nous sommes au point de départ. C'est à partir de demain que nous devons prouver notre valeur", a déclaré Meloni, 45 ans, aux fidèles du parti tôt lundi matin.

L'ascension rapide de sa fortune est intimement liée à la transformation des Frères d'Italie, qui sont sortis de l'ombre et sont entrés dans le courant dominant sans jamais répudier complètement leurs racines post-fascistes.

Ses amis et ses détracteurs affirment que cette vague de soutien est en grande partie due à la détermination inébranlable de Mme Meloni, qui a remporté sa première élection locale à 21 ans et est devenue la plus jeune ministre d'Italie lorsque, à 31 ans, elle s'est vu confier le portefeuille de la jeunesse dans le gouvernement Berlusconi de 2008.

L'OMBRE DE MUSSOLINI

Son ascension est particulièrement remarquable compte tenu de son origine modeste dans un pays où les liens familiaux l'emportent souvent sur le mérite.

Elle a été élevée par une mère célibataire dans un quartier populaire de la capitale italienne après que son père les ait abandonnés après sa naissance, et n'a rien fait pour perdre son fort accent romain.

Dans son autobiographie de 2021, "Je suis Giorgia", Meloni dit avoir trouvé une nouvelle famille à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a rejoint une section locale de jeunes du Mouvement social italien (MSI), créé en 1946 par les partisans du dictateur fasciste honni Benito Mussolini.

Travailleuse et fougueuse, elle attire bientôt l'attention de Fabio Rampelli, militant du parti, qui organise des cours pour former ce qu'il espère être une nouvelle génération de politiciens conservateurs.

"Mon idée était d'imaginer un gouvernement de droite, qui n'avait rien à voir avec le (fascisme des) années 30", a déclaré Rampelli, qui est chef adjoint des Frères d'Italie au Parlement.

"Meloni était blonde, aux yeux bleus, petite, facile à vivre et pleine d'esprit. Elle était également très concrète et non idéologique. Toutes les caractéristiques dont nous avions besoin pour faire passer la droite italienne au niveau supérieur", a-t-il déclaré à Reuters.

FLAMMES ET ANGES

Au milieu des années 1990, le MSI a été replié dans un nouvel organisme appelé Alliance nationale (AN) avant de fusionner avec un groupe conservateur classique créé par l'ancien Premier ministre Berlusconi.

Dans son plus grand pari politique, Meloni et un contingent de vétérans de l'AN ont quitté Berlusconi en 2012 et ont cofondé Frères d'Italie, nommé d'après les premières lignes de l'hymne national.

Le parti a conservé le symbole de la vieille flamme du groupe MSI d'origine et les médias italiens publient occasionnellement des photos montrant des souvenirs fascistes dans les bureaux de certains politiciens régionaux de Frères d'Italie.

Aucune relique de ce genre n'orne le bureau de Meloni. À la place, on trouve de nombreuses figurines d'anges, des photos de sa fille de 5 ans, des jeux d'échecs, une photo du pape Jean-Paul avec Mère Teresa, et des pots de stylos de couleur qu'elle utilise pour prendre des notes méticuleuses.

Dans une interview accordée à Reuters le mois dernier, elle a rejeté toute suggestion selon laquelle son parti serait nostalgique de l'ère fasciste et a pris ses distances par rapport aux commentaires qu'elle avait faits lorsqu'elle était adolescente, faisant l'éloge de Mussolini, un allié du leader nazi Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, comme étant un "bon politicien".

"Il est évident que j'ai une opinion différente maintenant", a-t-elle déclaré, sans donner plus de détails.

Meloni compare son parti au Parti républicain des États-Unis et au Parti conservateur de Grande-Bretagne. Le patriotisme et les valeurs familiales traditionnelles sont exaltés, tandis que le politiquement correct "woke" et les élites mondiales sont excoriés.

"Oui aux familles naturelles, non au lobby LGBT, oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre, oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort", a-t-elle déclaré dans un discours prononcé en juin devant les partisans du parti de droite espagnol Vox.

"Non à la violence de l'islam, oui à des frontières plus sûres, non à l'immigration de masse, oui au travail pour notre peuple, non à la grande finance internationale", a-t-elle poursuivi, s'exprimant en espagnol, sa voix montant crescendo dans une colère rougeaude.

"SOUS-ESTIMÉE"

Selon les sondeurs, le secret de son succès réside dans sa valeur de nouveauté dans le monde vieillissant de la politique italienne et dans la fermeté de son message sans compromis.

Alors que ses alliés Matteo Salvini et Silvio Berlusconi se sont alliés au centre-gauche l'année dernière pour former un gouvernement d'unité sous la direction de Mario Draghi, Mme Meloni a refusé, affirmant que la nomination d'un ancien banquier central non élu était antidémocratique.

Cette décision a laissé Frères d'Italie comme seul grand parti d'opposition, lui donnant un laissez-passer pour défendre les décisions impopulaires prises pendant l'urgence COVID.

Meloni s'est montrée prudente avant les élections, exhortant ses alliés à ne pas faire de promesses qu'ils ne pourraient pas tenir et promettant d'être une paire de mains sûres pour gérer les comptes publics fragiles de l'Italie.

Elle a rassuré l'establishment italien, en vantant un message pro-occidental fort, en promettant d'augmenter les dépenses de défense et en s'engageant à tenir tête à la Russie et à la Chine.

Ce ne sera pas l'Italie habituelle "spaghetti et mandoline" qui ne se présente pas quand l'histoire lui fait signe", a déclaré Meloni.

Tout ce discours dur attire inévitablement des comparaisons dans la presse italienne entre Meloni et l'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher.

La dirigeante italienne a joué sur ce point, affirmant que l'une de ses principales inspirations est le philosophe anglais Roger Scruton, qui a apporté une vigueur intellectuelle au thatchérisme en Grande-Bretagne.

Tout comme Thatcher a brisé le plafond de verre de la Grande-Bretagne pour accéder au sommet de la hiérarchie il y a 43 ans, Meloni semble prête à faire de même en Italie. Mais ce n'est pas un sujet sur lequel elle s'attarde.

Elle est opposée aux quotas de diversité pour renforcer la présence des femmes au parlement ou dans les conseils d'administration, affirmant que les femmes doivent arriver au sommet par le mérite. Toutefois, elle affirme qu'être une femme a ses avantages dans l'Italie machiste.

"Lorsque vous êtes une femme, vous êtes souvent sous-estimée, mais cela peut vous aider", a-t-elle déclaré.