Le négociant en énergie Mercuria affiche un bénéfice record en 2021

La firme genevoise a augmenté son investissement dans une transition énergétique à plus d'un milliard de dollars, a déclaré le directeur financier Guillaume Vermersch dans un communiqué.

Cela fait suite à une année faste pour l'entreprise en 2020 et à l'extrême volatilité des marchés pétroliers due à la pandémie, en plus de solides rendements dans l'ensemble de son portefeuille, en particulier le gaz et l'électricité.

En 2021, les prix du pétrole ont augmenté d'environ 50 % sous l'impulsion d'une reprise économique mondiale après le marasme de la pandémie et de la retenue des producteurs, alors même que les infections atteignaient des sommets dans le monde entier. [O/R]

Mercuria, fondée en 2004, figure parmi les cinq premiers négociants mondiaux de pétrole, déplaçant environ 2 millions de barils par jour de pétrole et de produits raffinés.

La société a également augmenté ses investissements en faveur de la transition énergétique, dépassant le milliard de dollars, en 2021, selon la société.

Reuters a rapporté en juillet de l'année dernière que Mercuria développait agressivement son activité de transition énergétique, en s'emparant d'employés des majors pétrolières BP et Shell.

Entre-temps, au début du mois, un organisme européen de commerce de l'énergie comprenant les principaux négociants en énergie Vitol, Trafigura, Mercuria et Gunvor, a demandé aux gouvernements et aux institutions financières des liquidités d'urgence pour aider les marchés de l'énergie à faire face à l'extrême volatilité provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.