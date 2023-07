Le négociant mondial en énergie Vitol a versé 2,5 milliards de dollars à ses salariés actionnaires en 2023, après avoir enregistré un bénéfice record de 15 milliards de dollars l'année dernière, selon les résultats de l'entreprise, ce qui porte le total des versements à un tiers de ses bénéfices de l'année dernière.

L'entreprise suisse Vitol verse des liquidités à ses plus de 400 salariés actionnaires dans le cadre d'un programme annuel de rachat d'actions. Le rachat de 2023 vient s'ajouter à une tranche de 2,5 milliards de dollars versée en 2022.

La société de négoce a profité de la flambée des prix sur les marchés mondiaux des matières premières et de l'énergie l'année dernière, après que les puissances occidentales ont imposé des sanctions radicales à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine. Son bénéfice pour 2021 s'élevait à 4,2 milliards de dollars.

Vitol est le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde et un acteur majeur sur les marchés du gaz naturel liquéfié et de l'électricité.

L'année dernière, ses revenus se sont élevés à 506 milliards de dollars, contre 279 milliards de dollars en 2021. (Reportage de Julia Payne, édition de Chris Reese et Sharon Singleton)