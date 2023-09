La société de négoce américaine Kataman Metals LLC poursuit plusieurs entreprises pour avoir prétendument escroqué plus de 3 millions de dollars de nickel et pour ne pas avoir payé 1 million de dollars d'intérêts sur des cargaisons d'étain et de nickel, selon des documents déposés auprès des hautes cours de Singapour et de Grande-Bretagne.

Dans les documents déposés auprès du tribunal de Singapour, Kataman déclare avoir payé 3,3 millions de dollars pour 167 tonnes métriques de nickel marqué à la Bourse des métaux de Londres et provenant de New Alloys, une société basée à Singapour, mais le matériel n'est jamais arrivé à la destination convenue, à savoir Dubaï.

Lorsque Kataman a retrouvé le métal, qui était stocké en Malaisie, elle n'a pas trouvé de nickel, selon le document du tribunal. Kataman poursuit également Techies Logistics (S) Pte, la société de logistique qui s'est chargée de l'expédition.

Dans sa plainte, Techies a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance du contenu des conteneurs et que la description des marchandises avait été fournie par New Alloys.

Kataman, New Alloys et Techies n'ont pas répondu à plusieurs courriels de Reuters demandant des commentaires. L'avocat de M. Kataman à Singapour s'est refusé à tout commentaire.

Dans un autre procès à Londres, Kataman poursuit TMT Metals (UK) Ltd pour près d'un million de dollars d'intérêts et de frais de stockage liés à la vente d'étain et de nickel.

Dans les documents déposés au tribunal, Kataman a déclaré qu'elle avait accepté de vendre 252 tonnes métriques de lingots d'étain à Mine Craft Ltd en août 2022 et 167 tonnes métriques de cathodes de nickel à TMT en septembre, en faisant appel à des fournisseurs désignés par les deux entreprises. Elle n'a pas nommé les fournisseurs.

TMT et Mine Craft ont accepté de payer des intérêts à Kataman pendant que le métal était en transit, mais elles n'ont pas payé la plus grande partie du montant, a déclaré Kataman dans le document déposé au tribunal. Kataman a déclaré qu'elle ne poursuivait TMT que parce que cette dernière avait garanti qu'elle effectuerait les paiements au cas où Mine Craft ne le ferait pas.

Mine Craft n'a pas pu être jointe pour des commentaires.

Au début de l'année, le géant du négoce Trafigura a intenté une action en justice au motif que sept entreprises se seraient livrées à une "fraude systématique" sur des cargaisons de nickel.

Trafigura poursuit également TMT Metals et Mine Craft. TMT appartient à l'homme d'affaires indien Prateek Gupta, tandis que Mine Craft opère sous son contrôle, a déclaré Trafigura dans ses documents judiciaires.

Les avocats de Gupta ont rejeté les allégations de fraude de Trafigura. TMT Metals UK a déposé une requête auprès du tribunal de Londres pour contester la compétence de l'action en justice de M. Kataman, a déclaré le porte-parole de M. Gupta dans un courriel.