La société pétrolière en faillite Lord Energy et son propriétaire Hazim Nada poursuivent les Émirats arabes unis, leur président, leur société pétrolière publique ADNOC, un cabinet d'enquête suisse et d'autres personnes pour un montant de 2,8 milliards de dollars, alléguant une fraude et une campagne de diffamation ciblée, selon un document déposé auprès du tribunal.

La plainte a été déposée le 24 janvier devant le tribunal fédéral de Washington.

Lord et Nada y affirment qu'à partir de la fin 2017, les Émirats arabes unis et certains de leurs représentants ont financé une campagne de relations publiques "sombre" visant à détruire la réputation personnelle de Nada et à écraser Lord Energy, une société de négoce.

Le procès affirme que les Émirats arabes unis et ADNOC considéraient Lord Energy comme un concurrent croissant d'ADNOC sur les marchés asiatiques.

ADNOC n'a pas souhaité faire de commentaires.

Nada affirme que le président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed al Nahyan, a "supervisé" la campagne par l'intermédiaire de fonctionnaires des Émirats arabes unis et d'une société écran qui a engagé et payé des millions à la société d'enquête privée Alp Services SA, basée à Genève, pour orchestrer le stratagème.

Le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis et le service de presse du gouvernement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique. Alp Services n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

Dans son dossier, M. Nada a déclaré avoir découvert le stratagème après avoir acquis plus de 8 000 documents piratés des serveurs d'Alp auprès des autorités suisses, ayant refusé de payer les pirates anonymes lorsqu'ils l'ont contacté en 2021. La date à laquelle il a acquis les documents n'a pas été précisée.

Alp a diffusé un "faux récit" dans les médias, ainsi qu'en contactant directement des banques et d'autres organisations, avec des allégations selon lesquelles Lord Energy, basée à Lugano, en Suisse, et sa filiale américaine étaient utilisées comme "façades pour financer les Frères musulmans et Al-Qaïda", selon l'action en justice.

La campagne, désignée sous le nom de code "Projet Arnica" par Alp, a été couronnée de succès puisque les banques internationales et les principaux partenaires commerciaux de Lord Energy, y compris les grandes compagnies pétrolières et la société pétrolière d'État algérienne Sonatrach, ont coupé les liens avec Nada en 2018, et sa société a déclaré faillite en avril 2019, selon le dépôt.

Nada, né aux États-Unis, a déclaré qu'il n'avait jamais été associé aux Frères musulmans, un mouvement islamiste fondé il y a plus de 90 ans en Égypte, bien que son père ait eu des liens historiques avec le groupe.

La plainte accuse les défendeurs de racket et de violation des lois américaines pour cinq chefs d'accusation, dont la fraude électronique, la fraude bancaire et la violation des lois antitrust.

Nada réclame trois fois les dommages réels, le manque à gagner et la restitution des bénéfices des défendeurs, qui s'élèvent à 923 millions de dollars, ce qui porte le total à 2,8 milliards de dollars.