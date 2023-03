Louis Dreyfus Company (LDC) a annoncé mercredi un bond de 44 % de son bénéfice net pour 2022, rejoignant ainsi d'autres négociants mondiaux de produits agricoles dont les bénéfices ont été dopés par des prix élevés et une forte demande.

LDC, qui compte parmi ses rivaux ADM, Bunge et Cargill, a enregistré un bénéfice net d'un peu plus d'un milliard de dollars, contre 697 millions de dollars l'année précédente.

Les ventes nettes ont augmenté de près de 21 %, passant de 49,6 milliards de dollars à 59,9 milliards de dollars.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a contribué à la flambée des prix et aux tensions d'approvisionnement dans les cultures de base.

La société a tiré parti de sa présence mondiale, de sa connaissance du marché et de son cadre de gestion des risques, renforcé depuis l'avènement de COVID-19, pour saisir des opportunités d'origination et de vente rentables", a déclaré LDC.

opportunités de création et de vente rentables", a déclaré LDC dans un communiqué sur ses résultats.

Bunge et ADM ont toutes deux annoncé des bénéfices records pour 2022 et ont prévu des bénéfices importants pour cette année.

L'amélioration des résultats et la vente d'une participation en 2021 à la holding ADQ d'Abu Dhabi ont allégé la pression financière sur LDC et son actionnaire principale Margarita Louis-Dreyfus, après plusieurs années de bénéfices modestes et d'endettement croissant.

Les capitaux propres du groupe ont atteint le montant record de 6,1 milliards de dollars au 31 décembre 2022, a indiqué la société.

LDC a également annoncé un objectif de réduction de 33,6 % de ses émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2022.