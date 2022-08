La prolifération d'algues a commencé à la fin du mois de juillet, et l'organisation de défense de l'environnement San Francisco Baykeeper et ses partenaires ont identifié le coupable derrière l'eau brune et trouble comme une espèce d'algue appelée Heterosigma akashiwo.

L'efflorescence sans précédent a été documentée dans la baie de San Pablo, la baie de San Francisco et la baie du Sud.