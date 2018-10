Le newsflow sur la dette subordonnée est positive, affirme La Française AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Du point de vue des risques, la tendance actuelle est bonne : le risque bancaire est en train de diminuer fortement, observe Paul Gurzal, Head of Credit chez La Française AM. La période de résultats a été positive dans l’ensemble pour le secteur bancaire. La solvabilité des banques reste solide au regard des exigences du régulateur. La réduction des créances douteuses dans les bilans est positive pour la qualité de crédit des banques périphériques.La Française AM a constaté une forte diminution des encours de Non Performing Loan au deuxième trimestre des banques espagnoles et italiennes, avec l'accélération des cessions d'une partie de leurs portefeuilles de prêts douteux.