Le nickel de Shanghai a atteint lundi son plus haut niveau depuis près de quatre mois, aidé par la hausse des prix du minerai, le resserrement de l'offre du principal producteur, l'Indonésie, et la demande ferme du secteur de l'acier inoxydable.

Le contrat de nickel d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a terminé la journée en hausse de 3 % à 170 710 yuans (23 489,18 $) la tonne métrique, après avoir augmenté de 4,8 % plus tôt pour atteindre son plus haut niveau depuis le 9 mai à 175 740 yuans.

L'Indonésie, qui est le principal exportateur de produits de nickel vers la Chine, a récemment retardé l'émission de quotas miniers, ce qui a entraîné une hausse des prix et un resserrement de l'offre de minerai de nickel.

"Les problèmes d'approvisionnement en minerai de l'Indonésie, ainsi que l'amélioration de la demande chinoise, ont poussé les prix du nickel à la hausse", a déclaré un négociant chinois.

La production chinoise d'acier inoxydable, le principal secteur utilisateur de nickel, a augmenté de 33,5 % en juillet par rapport à l'année précédente, a déclaré CITIC Futures, ajoutant que l'on s'attendait à une augmentation de la production dans les mois à venir en raison d'une saison traditionnelle de forte demande.

Le contrat d'acier inoxydable le plus négocié s'est également redressé récemment, dans le contexte d'une hausse générale des biens industriels, la Chine ayant mis en place de nouvelles mesures de relance pour stimuler l'immobilier et l'économie.

Par ailleurs, la fermeté du dollar a pesé sur le marché. Un billet vert plus fort rend les métaux libellés en dollars moins abordables pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Le nickel à trois mois sur le London Metal Exchange a perdu 1,2% à 20 825 dollars la tonne métrique, à 0735 GMT.

Les investisseurs attendent maintenant les données clés des services américains et du commerce et de l'inflation chinoises prévues plus tard dans la semaine pour plus d'orientation.

L'aluminium du LME a chuté de 1,2 % à 2 210 $ la tonne, le zinc a perdu 0,5 % à 2 472 $, le plomb a glissé de 1,2 % à 2 221 $ et le cuivre a baissé de 0,5 % à 8 459,50 $, tandis que l'étain a augmenté de 0,5 % à 25 935 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 1,2% à 18 965 yuans la tonne, le plomb a baissé de 0,7% à 16 595 yuans, et le cuivre a baissé de 0,2% à 69 340 yuans, tandis que l'étain a augmenté de 0,8% à 217 420 yuans et le zinc a gagné 0,6% à 21 220 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,2676 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Subhranshu Sahu)