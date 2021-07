Le niveau du lac de Bienne s'approche du record de 2007

Bienne (awp/ats) - La montée du niveau du lac de Bienne s'est poursuivie durant toute la nuit, dépassant vendredi matin de 45 centimètres le seuil de crue. Depuis lundi, le niveau a connu une hausse de 1,2 mètre. Le lac pourrait atteindre une hauteur record dans la journée.

La hauteur du lac s'élevait à 09h00 à 430,80 mètres, selon le site des dangers naturels du canton de Berne. Le lac a ainsi dépassé le niveau de crue de 2005 qui affichait une hauteur de 430,69 mètres. Lors de la crue de 2007, il s'élevait à 430,88 mètres.

La situation restait critique même si le niveau semblait s'être stabilisé. Tous les accès au débarcadère qui est sous l'eau sont désormais interdits pour des raisons de sécurité, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Les sous-sols de plusieurs bâtiments, pourtant éloignés du lac, sont inondés avec l'infiltration de l'eau.

En raison du niveau élevé du lac, la Suze a commencé à déborder à l'embouchure du lac, s'approchant des bâtiments du gymnase. Des plages, des campings et des habitations sont dans l'eau ailleurs autour du lac, au Landeron (NE), à La Neuveville (BE) ou à Ipsach (BE) notamment.

Hauteur record attendue

Les autorités municipales biennoises s'attendent à ce que le niveau atteigne la hauteur record de 431 mètres avant d'amorcer une baisse ce week-end. Elles demandent instamment à la population de ne pas s'approcher des rives et de ne pas perturber le travail des forces d'intervention.

Les sapeurs-pompiers rappellent qu'en raison du niveau élevé des nappes phréatiques, il est actuellement inutile d'évacuer l'eau des caves et des sous-sols inondés avec une pompe. Ils se concentrent sur la protection des infrastructures sensibles comme les stations électriques.

Le niveau du lac de Bienne dépend non seulement des précipitations mais aussi du volume d'eau amené par l'Aar via le canal de Hagneck et par le volume d'eau qui sort par les écluses de Port. Le débit à la sortie du lac de Bienne est régulé en concertation avec les cantons et la Confédération.

ats/ck