Le nombre d'actifs occupés a grimpé au troisième trimestre

Zurich (awp) - Le nombre d'actifs occupés en Suisse a progressé de 0,9% au troisième trimestre. Le temps de travail effectif sur une semaine par personne active est revenu au niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

De juillet à septembre, la Suisse comptait 5,110 millions de personnes actives occupées, y compris celles au chômage partiel, soit 0,9% de plus qu'à la même période de 2020, selon l'enquête sur la population active publiée lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La progression s'élève à 0,7% chez les hommes et à 1,1% chez les femmes. Après correction des variations saisonnières, le nombre de personnes actives occupées affichait une hausse de 0,8% entre le deuxième et le troisième trimestre .

Durant cette même période, le taux de chômage au sens du Bureau international du Travail (BIT) s'est réduit à 5,1% contre 5,3% un an plus tôt dans la Confédération, soit 253'000 personnes (-7000). Le taux de chômage des jeunes a diminué à 10,6%, alors qu'il a progressé chez les 50 à 64 ans à 4,3%. Le nombre de chômeurs de longue durée (un an ou plus) s'est établi à 108'000, soit 24'000 personnes de plus. La durée médiane du chômage s'est allongée, de 204 à 281 jours.

Sur un an, le nombre d'actifs occupés de nationalité suisse a augmenté de 0,7% et celui de nationalité étrangère de 1,4%. Dans cette catégorie, la progression a été la plus forte chez les frontaliers (livret G: +2,8%). En revanche, le nombre d'actifs occupés titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (livret L) a diminué de 3,4%.

Au cours de la période sous revue, la durée hebdomadaire effective de travail par personne active occupée a augmenté de 3,7%, revenant au niveau d'avant la pandémie de coronavirus. La hausse a été la plus marquée dans la branche "Transports et entreposage" (+11,9%), suivie par "Hébergement et restauration" (+6,6%) et "Arts, loisirs, ménages privés et autres" (+5,7%).

La part de personnes salariées travaillant à domicile, au moins occasionnellement, a atteint 39,6%, soit un recul par rapport au trimestre précédent (43,5%), mais en hausse sur un an (35,9%). Les branches "Information et communication" (85,2%) et "Activités financières et d'assurance" (73,3%) sont celles qui pratiquent le plus le télétravail.

