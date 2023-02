Le nombre d'actifs occupés a progressé fin 2022

Zurich (awp) - Le marché du travail a montré sa vigueur en fin d'année dernière en Suisse. Le taux de chômage, selon la définition du Bureau international du Travail (BIT), s'est réduit au quatrième trimestre à 4,1% contre 4,4%.

D'octobre à décembre, la Suisse comptait 5,24 millions de personnes actives occupées, soit 0,8% de plus qu'à la même période de 2021, selon les résultats de l'enquête suisse sur la population active (ESPA) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.

Une progression de 1,6% a été enregistrée chez les hommes, contre un recul de 0,2% chez les femmes. En termes d'équivalents plein temps (EPT), la hausse sur un an a atteint 1,2% (hommes: +0,8%; femmes: +1,7%). Après correction des variations saisonnières, tant le nombre d'actifs occupés que le nombre d'EPT ont augmenté entre le troisième et le quatrième trimestre, de respectivement +0,2% et +0,4%.

En comparaison annuelle, le nombre d'actifs occupés de nationalité suisse est resté stable, alors que celui de nationalité étrangère a augmenté de 2,4%. Parmi ces derniers, la progression a été la plus forte chez les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (livret L) avec une envolée de 10,3%, suivis par les frontaliers et les titulaires d'une autorisation de séjour. En revanche, le nombre d'actifs occupés titulaires d'une autorisation d'établissement (livret C) a reculé de 0,2%.

Au cours du dernier partiel, la Suisse comptait 206'000 personnes au chômage selon la définition du Bureau international du Travail (BIT), soit 15'000 de moins qu'un an auparavant. Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a reculé d'un point de pourcentage à 6,7% sur un an quand il est resté stable chez les 25 à 49 ans (4,2%) et a baissé chez les 50 à 64 ans à 3,4%.

De plus, le nombre de chômeurs de longue durée (un an ou plus) s'est établi à 81'000, soit 17'000 personnes de moins sur un an. La part des chômeurs de longue durée dans l'ensemble des chômeurs s'est réduite à 39,3% de 44,2%. La durée médiane du chômage s'est raccourcie à 195 jours contre 288 auparavant.

En 2022, le taux de chômage en Suisse a reculé à 2,2%, selon les indications du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). En décembre, il a atteint 2,1%, après 2,0% en novembre et 1,9% en octobre.

