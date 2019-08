Le nombre d'emplois s'est accru deuxième trimestre

Zurich (awp) - Le nombre d'emplois en Suisse dans les secteurs secondaire et tertiaire a augmenté au deuxième trimestre 2019 de 1,2%. Cet indicateur connaît ainsi une hausse continue depuis neuf ans, annonce jeudi l'Office fédérale de la statistique (OFS). Les prévisions demeurent en outre positives.

Durant la période sous revue, la Suisse comptait 5,109 millions d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire. En équivalents plein temps, l'emploi s'est accru de 1,2% et l'économie dans son ensemble offrait 9900 places vacantes de plus qu'il y a un an, soit une progression de 13,5%, détaille le communiqué.

L'emploi a augmenté aussi bien dans le secteur secondaire (industrie et construction; +1,5%) que dans le secteur tertiaire (services; +1,1%). De la sorte, la croissance de l'emploi est ininterrompue depuis le 4e trimestre 2017 dans le secteur secondaire et même depuis le 3e trimestre 2009 dans le secteur tertiaire.

Quant à l'emploi total, il enregistre une hausse continue depuis le 1er trimestre 2010.

Par ailleurs les prévisions demeurent favorables, selon l'OFS. Au 2e trimestre 2019, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leur effectif de personnel au trimestre suivant représentaient 72,4% de l'emploi total (contre 72,5% un an plus tôt). Celles qui prévoyaient une hausse de leur effectif représentaient 11,2% des emplois.

L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi a légèrement progressé de 0,3% à 1,05.

