Le nombre d'entreprises créées au 3e trimestre a augmenté (Crif)

Zurich (awp) - Le nombre de sociétés fondées au troisième trimestre 2019 a augmenté mais celles qui ont été radiées a progressé plus fortement durant cette période, annonce mardi la société Crif, spécialisée notamment dans les recouvrements. Les cantons de Vaud et Genève ont en particulier été très actifs au niveau de la création d'entreprises.

Durant la période sous revue, quelque 10'133 entreprises ont été fondées, soit une hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente. Parallèlement 7594 sociétés ont été radiées du registre du commerce, ce qui représente un bond de 15,9%.

"En revanche, l'augmentation nette au troisième trimestre 2019 est de 2539 entreprises, soit un recul de près de 20%", précise le communiqué du Crif. La plupart des nouvelles inscriptions concernent les cantons de Zurich (1813), de Vaud (1135) et de Genève (920).

Par rapport au troisième trimestre 2018, le canton de Vaud a enregistré la plus forte croissance avec 181 créations d'entreprises, suivi de Saint-Gall (108) et du Tessin (71). Cependant les cantons de Zoug (-58), du Valais (-40) et de Bâle-Campagne (-29) ont vu régresser la création de sociétés par rapport au troisième trimestre 2018.

Au troisième trimestre, la croissance nette des entreprises en Suisse est de 0,4%. La croissance nette la plus forte est enregistrée par le canton de Thurgovie avec 0,8%, suivi par Zoug et Lucerne avec respectivement 0,7%.

Les secteurs de la gestion (814), suivi par le commerce de détail (714) et le secteur de la construction (690) ont observé le plus grand nombre de nouvelles sociétés. Le commerce de détail constitue cependant aussi la branche la plus touchée par la fermeture d'enseignes, suivi par le commerce de gros et le secteur de la construction.

Selon l'enquête du Crif, les branches avec la plus forte croissance nette sont les sociétés de conseil (395), le secteur immobilier (315) ainsi que les activités pour la santé humaine (297).

