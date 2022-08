Le nombre de chômeurs en Suisse se contracte encore en juillet

Zurich (awp) - Le nombre de chômeurs en Suisse, qui avait marqué un plus bas de 20 ans en juin, s'est encore contracté en juillet. A fin juillet, on comptait 91'474 personnes inscrites au chômage à travers le pays, soit 1037 de moins qu'un an plus tôt.

Le taux de chômage est quant à lui resté inchangé à 2,0%, écrit lundi dans un communiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Ce chiffre correspond aux prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP en aval de la publication.

Sur un an, le nombre de chômeurs a diminué de 36'805 personnes ou 28,7%.

Dans la tranche des 50-63 ans, le nombre de personnes inscrites au chômage a diminué de 969 personnes ou 3,3% pour s'établir à 280'309 personnes. Sur un an, on dénombre 10'833 chômeurs de moins dans cette catégorie.

Entre juin et juillet, le chômage des jeunes légèrement augmenté, de 331 personnes ou 4,3% à un total de 8089, mais sur un an, la diminution est d'un tiers, indique le Seco.

Le nombre de places vacantes a diminué de 3738 en juillet, passant à 68'004, dont 54'732 soumises à l'obligation d'annonce.

Les Seco fournit également des statistiques du chômage partiel pour le mois de mai. Le recours aux réductions d'horaire de travail a chuté de 19,1%, ne touchant plus que 5552 personnes. Le nombre de sociétés ayant eu recours à ce mécanisme a suivi la même tendance, reculant de 217 unités ou 18,4% à 960, pour s'établir à 305'003 heures.

Au total, 2481 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage en mai 2022, précise le Seco.

