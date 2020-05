Le nombre de faillites a chuté en avril, mais un rebond est attendu

Zurich (awp) - Le nombre de faillites a fortement reculé en avril, mais cette situation est trompeuse, les poursuites ayant été suspendues par le Conseil fédéral jusqu'au 19 avril en raison du coronavirus. Le mois dernier, le nombre de créations d'entreprise s'est replié en Suisse de 25%.

Rien qu'au mois d'avril, le nombre de faillites a dégringolé de 65%, a souligné mercredi le cabinet d'étude Bisnode. Sur les quatre premiers mois de l'année, le recul atteint 20%, soit 1245 entreprises déclarées insolvables. Ce repli est dû à la crise du coronavirus, à la suspension des poursuites et aux vacances de Pâques.

Cette tendance est visible dans tous les cantons, à l'exception de l'est du pays. Dans les cantons de Genève, de Vaud et du Valais mais aussi du Tessin, le repli atteint 43%. Il est moindre dans ceux de Neuchâtel (-31%), de Berne (-16%) et du Jura (-13%).

En avril, le nombre de créations d'entreprise s'est replié en Suisse de 25%, preuve de "l'état d'esprit catastrophique qui règne parmi les entrepreneurs suisses", selon le document.

Entre janvier et avril, le nombre de nouvelles entreprises s'est replié de 7%, soit 14'143 nouvelles inscriptions au registre du commerce.

Le recul est le plus marqué au Tessin (-26%), suivi par l'espace Mittelland (-11%), l'arc lémanique et le Valais (-9%) et l'est du pays (-9%).

