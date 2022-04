Le nombre de faillites a pris l'ascenseur au 1er trimestre

Zurich (awp) - L'incidence des mises en faillite a pris l'ascenseur sur les trois premiers mois de l'année en Suisse, avec une hausse de 18% à 1190 procédures d'insolvabilité. Le canton de Zurich a été particulièrement touché par le phénomène, les dépôts de bilan y ayant explosé de plus de 50% à 225 cas, selon le relevé périodique compilé par le cabinet Dun & Bradstreet sur la base des registres du commerce.

Les cantons latins s'en sortent comparativement bien. Genève affiche une hausse de 12% à 163 cas et Vaud de 19% à 193 cas, quand Fribourg connaît une contraction de 27% et le Jura de 13%, énumère le rapport diffusé mardi.

Exception notable, Neuchâtel accuse une multiplication par plus de deux du nombre de faillites répertoriées, pour atteindre un modeste 33 cas en nombre absolu.

Les créations d'entreprises sont demeurées vigoureuses à l'échelle du pays, nonobstant un ralentissement de 4% à 12'694 nouvelles inscriptions dans les registre du commerce. L'arc lémanique et le bassin du Rhône présente une modeste accélération de 1% à 2845 nouvelles entrées. Le Plateau et le Nord-Est du pays par contre essuient des replis de 12 et 7% respectivement.

jh/lk