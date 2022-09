Le nombre de logements vacants a baissé sur un an

Zurich (awp) - Le marché suisse de l'immobilier a enregistré en juin un nouveau resserrement, avec un nouveau recul du nombre de logements vacants. Le canton de Zoug dispose du taux de vacance le plus bas et le Jura de celui le plus élevé.

Au 1er juin, 61'496 logements vacants étaient recensés en Suisse, soit un recul en un an de 0,23 point de pourcentage du taux correspondant à 1,31%. Voilà vingt ans qu'il n'avait plus baissé de manière aussi marquée en l'espace d'un an, a souligné l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son communiqué lundi.

Les sept grandes régions ont fait état d'un nombre de logements vacants à la vente ou à la location inférieur à celui enregistré un an plus tôt. Les reculs ont été les plus marqués au Tessin, en Suisse orientale et centrale.

Au niveau cantonal, le taux de vacance était de nouveau le plus bas dans le canton de Zoug (0,33%). Ceux de Genève (0,38%) et d'Obwald (0,48%) se démarquaient aussi. Il a diminué dans 22 cantons et augmenté dans quatre cantons en comparaison annuelle. Le canton du Jura a enregistré la plus forte augmentation (+0,40 point de pourcentage à 2,96%), disposant ainsi du taux de vacance le plus élevé de Suisse. Des résultats supérieurs à 2% ont aussi été constatés dans les cantons de Soleure (2,66%), du Tessin (2,49%) et de Neuchâtel (2,20%).

L'OFS a dénombré 9869 unités de moins que l'année précédente, en repli de 13,8%. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les cantons d'Argovie (-1313 unités), du Valais (-1040) et de Vaud (-985). Berne présente toujours le plus gros réservoir d'unités non occupées, soit 8633.

Seuls les cantons du Jura (+178 unités), de Bâle-Ville (+93), de Schaffhouse (+38) et de Glaris (+6) ont annoncé davantage de biens non habités.

Les statisticiens de Neuchâtel ont aussi calculé une baisse de 13,5% du nombre de logements vacants à la vente ou à la location sur un an, avec 8219 biens en moins pour un total de 52'556 unités.

Dans les nouvelles constructions aussi, la tendance était à la baisse, avec 4863 nouveaux logements vacants (datant de deux ans au maximum) parmi ceux à louer ou à vendre, soit 31,2% de moins qu'un an auparavant. Quant au nombre de maisons individuelles vacantes sur le marché, il a diminué de 10,3% sur un an.

À la date de référence, 5329 maisons individuelles n'avaient trouvé ni locataire ni acheteur en Suisse.

