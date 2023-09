Zurich (awp) - Le nombre de logements vacants en Suisse a diminué en 2023. La tendance baissière observée les deux années précédentes se poursuit avec cette nouvelle baisse, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Au 1er juin 2023, 54'765 logements disponibles ont été recensés, ce qui correspond à 1,15% du parc. Il s'agit d'une baisse de 10,9% et le 3e repli consécutif, relève un communiqué.

Le taux de logements vacants est ainsi passé de 1,31% à 1,15%.

Les régions du Tessin (de 2,49% à 2,17%), la Suisse orientale (de 1,42% à 1,17%) et l'Espace Mitteland (de 1,82% à 1,61%) ont enregistré les replis les plus marqués.

Genève avec un taux de vacance de 0,42%, figure à côté de Zoug, parmi les cantons où il est le plus difficile de trouver un appartement. De l'autre côté du classement, on retrouve le Jura qui affiche le taux de vacance (3,17%), le plus élevé.

Au 1er juin 2023, 44'213 logements à louer étaient vacants, soit 15,9% de moins qu'un an plus tôt.

En revanche, en raison de la hausse du taux d'intérêt, le nombre d'appartements (+18%) ou de maisons à acheter (+14,9%) a augmenté durant la période sous revue sur le marché.

L'OFS précise en outre l'offre pour les logements ayant 1 à 3 pièces a particulièrement diminué.

