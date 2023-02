Le nombre de nuitées en Suisse a accéléré en 2022

Zurich (awp) - Le nombre de nuitées comptabilisées dans l'hôtellerie suisse a augmenté en 2022, mais reste légèrement inférieur au chiffre enregistré en 2019 avant la pandémie de coronavirus. Si les touristes européens, moyen-orientaux et américains sont de retour, ceux en provenance de Chine et du Japon ont manqué à l'appel.

Les hôtels suisses ont facturé 38,3 millions de nuitées en 2022, soit 29,4% de plus qu'en 2021, indique jeudi dans un communiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le record de 39,6 millions de nuitées atteint en 2019, à la veille de la pandémie, n'est plus très loin.

Record pour les nuitées indigènes

Les nuitées indigènes ont inscrit un nouveau record à 21,1 millions d'unités, en hausse de 0,5%. La tendance des résidents suisses à passer leurs vacances au pays s'est poursuivie, dans la foulée des années 2020 et 2021 marquées par la pandémie. Par rapport à 2019, le nombre de nuitées indigènes est en effet en hausse de 17,5%.

Les hôtes d'Europe ont fait leur grand retour et on constate même une hausse de 2,8% par rapport à 2019 pour les touristes français. Le déficit est encore de 3,4% pour les hôtes du Benelux et de 8% pour les Allemands.

Les Chinois aux abonnés absents

Autres clients traditionnellement fidèles à la Suisse, les touristes des Etats-Unis, de la région du golfe Persique et d'Inde ont fait leur grand retour. Les hôtes d'Extrême-Orient sont en revanche restés plus discrets, notamment les Japonais mais surtout les Chinois, empêchés de quitter leur territoire par la politique zéro-Covid décrétée par le régime de Pékin.

L'OFS constate une baisse du nombre de nuitées de 35% pour les hôtes d'outre-mer. Pour les seuls Chinois, la chute est de 91%.

Genève affiche le plus fort rebond

Toutes les régions touristiques affichent une hausse du nombre de nuitées à l'exception notoire du Tessin. Dans le canton de Genève, ce chiffre a bondi de 94,5%. Zurich suit de près avec une hausse de 89,0%. Pour rappel, l'hôtellerie dans les villes avait davantage souffert de la pandémie que les hôtels dans le régions de montagne.

Enfin, le taux d'occupation des chambres s'est inscrit à 51,6%, soit 10,2 points de plus qu'en 2021. Genève affiche également le taux le plus élevé de Suisse, à 56,7%, soit 22,4 points de plus que l'année précédente.

rq/fr