L'aéroport international de Dubaï (DXB), la plate-forme internationale la plus fréquentée au monde, a enregistré une augmentation de 31,7 % du nombre de passagers l'année dernière pour atteindre 86,9 millions, dépassant ainsi les niveaux pré-pandémiques, a déclaré lundi l'opérateur Dubai Airports.

Ce chiffre est à comparer aux 86,4 millions de passagers qui ont transité par l'aéroport en 2019, avant que le COVID-19 ne cloue au sol l'industrie mondiale de l'aviation.

Dubaï, la plus grande plaque tournante du tourisme et du commerce au Moyen-Orient, a rapidement rouvert ses portes après la pandémie. L'afflux de Russes et de professionnels, ainsi que l'assouplissement des règles sociales et de visa, ont contribué à alimenter une reprise économique qui a également vu les prix de l'immobilier et les loyers grimper en flèche.

L'Inde est le premier pays de destination de DXB en termes de trafic, avec 11,9 millions de passagers l'année dernière, suivie par l'Arabie saoudite (6,7 millions), la Grande-Bretagne (5,9 millions) et le Pakistan (4,2 millions).

Dubai Airports a déclaré qu'il prévoyait que DXB recevrait 88,8 millions de passagers en 2024, plaçant le hub à proximité de son record de 89,1 millions établi en 2018.

DXB est relié à 262 destinations dans 104 pays par l'intermédiaire de 102 transporteurs internationaux, précise le communiqué. (Reportage de Hadeel Al Sayegh ; Rédaction de Jamie Freed)