Le tourisme en Italie a atteint un niveau record l'année dernière et les étrangers ont constitué la majorité pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19, a déclaré mardi l'ISTAT, le bureau national des statistiques.

Les arrivées enregistrées dans les hébergements tels que les hôtels ont augmenté de 13,4 % en un an pour atteindre plus de 134 millions en 2023, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Le nombre total de nuits passées dans les hôtels et autres établissements similaires a augmenté de près de 10 % pour atteindre 451 millions.

Après une période où le tourisme intérieur a prédominé, à partir de la pandémie de 2020, les séjours à l'étranger ont de nouveau représenté la majorité.

L'Italie, qui est depuis longtemps une destination privilégiée pour les touristes du monde entier, cherche à réguler le nombre de visiteurs dans certaines de ses principales attractions aux heures de pointe.

Venise impose un droit d'entrée de 5 euros (5,43 dollars) aux visiteurs d'un jour pendant les périodes les plus chargées, et un certain nombre d'autres destinations ont pris des mesures pour éviter d'être submergées par les touristes.

Le Latium et la Lombardie sont les régions qui ont enregistré la plus forte croissance touristique d'une année sur l'autre, en raison d'une augmentation soutenue du nombre de touristes à Rome et à Milan, selon l'ISTAT.

La présence étrangère a été plus forte dans le nord-est de l'Italie, où se trouvent des villes comme Venise, et plus faible dans le sud du pays. (1 $ = 0,9203 euros) (Reportage d'Antonella Cinelli, édition de Keith Weir)