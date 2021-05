Le nombre de travailleurs culturels a diminué de 5% environ en 2020

Berne (awp/ats) - Avec la pandémie en 2020, le nombre de travailleurs culturels a diminué de 4,7% par rapport à l'année précédente. Il s'agit là de la baisse la plus forte depuis 2010, selon l'Office fédéral de la statistique.

Cette baisse a davantage touché les femmes et les travailleurs culturels à temps partiel, relève l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué lundi. Elle était près de trois fois plus élevée dans les communes rurales que dans les villes.

Pour ce qu'il en est des travailleurs culturels occupés - à savoir les actifs sans les chômeurs, selon la définition du Bureau international du travail (BIT) - la baisse était même de 5,2%. Cette évolution est du même ordre de grandeur que dans l'hôtellerie et la restauration (-5,1%), et donc nettement plus importante que pour l'ensemble de la population résidante active occupée en Suisse (-0,2%).

ats/vj