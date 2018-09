Le nord des Philippines balayé par le typhon Mangkhut

(Actualisé avec bilan, évacuations)

MANILLE, 15 septembre (Reuters) - Le typhon Mangkhut a balayé samedi le nord des Philippines avec des pointes de vent à plus de 200 km/h, faisant trois morts et entraînant dans son sillage des inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité.

D'abord classé au rang de "super-typhon", Mangkhut a abordé les terres dans la nuit, dans la province de Cagayan sur la grande île de Luçon, où un millier d'habitations ont été endommagées.

Le cyclone a quitté l'archipel vers la mi-journée, se dirigeant vers le sud de la Chine et le Vietnam avec des vents un peu moins puissants atteignant 170 km/h.

Après le départ du cyclone, l'institut météorologique philippin (PAGASA) a réduit son niveau d'alerte mais continué à mettre en garde la population contre les risques liés aux ondes de tempête et aux crues.

Deux sauveteurs sont morts en tentant de porter secours à des personnes piégées par un glissement de terrain dans la région montagneuse de Cordillera, a déclaré le directeur de l'agence nationale de gestion des catastrophes, Ricardo Jalad. La police a également annoncé la découverte d'un corps dans une rivière à Manille, la capitale.

Mangkhut, nommé Ompong localement, était la 15e et plus puissante tempête à traverser cette année les Philippines. Il venait des territoires américains de Guam et des îles Mariannes du Nord où il a provoqué des pannes de courant et laissé des centaines de personnes sans abri.

Luçon, la principale île de l'archipel philippin, qui abrite la moitié des 105 millions d'habitants du pays, a été noyée sous un déluge. Des arbres, des toits et des pylônes électriques ont été arrachés sur des kilomètres.

Plus de 100.000 personnes ont été évacuées des zones côtières où les vagues pouvaient atteindre trois à six mètres de haut.

Les Philippines restent hantées par le passage du typhon Haiyan en 2013 dans le centre du pays. Plus de 6.300 personnes avaient trouvé la mort, la plupart dans des régions côtières submergées par des ondes de tempête.

