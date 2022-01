Le nord-est des Etats-Unis balayé par une violente tempête de neige

NEW YORK (Reuters) - Le blizzard s'est abattu samedi sur le nord-est des Etats-Unis, recouvert d'une épaisse couche de neige atteignant par endroits plus de 60 centimètres et contraignant les gouverneurs des Etats de New York, du New Jersey ou du Massachusetts à déclarer l'état d'urgence.

La tempête s'est formée dans l'océan Atlantique, au large des Caroline, et devait continuer à déverser de la neige dans la soirée en se déplaçant vers le nord.

Selon Marc Chenard, météorologue au National Weather Service, les zones côtières seront les plus touchées par le phénomène climatique et les vents violents pourraient provoquer des inondations dans les localités proches du rivage.

Près de 6.000 vols ont dû être annulés pour le week-end et l'Amtrack a interrompu ses services ferroviaires dans la plupart des régions concernées.

Les coupures d'électricité sont restées limitées à l'exception du Massachusetts où 114.000 foyers, sur 2,6 millions de clients, se sont retrouvés sans courant, selon PowerOutage US.

Le blizzard est peut-être à l'origine du décès d'une femme retrouvée morte dans sa voiture samedi matin dans un parking d'hôtel à Uniondale, dans l'Etat de New York, a dit la police.

La maire de Boston, Michelle Wu, a déclaré que cette tempête de neige pourrait figurer parmi les plus importantes des dernières décennies, 44 ans après celle de 1978 qui avait enfoui la ville sous 70 cm de neige, fait plusieurs dizaines de morts dans toute la Nouvelle-Angleterre et bloqué tous les grands axes routiers pendant une semaine.

