Oslo (awp/afp) - Le plus gros fournisseur européen d'énergies renouvelables, le norvégien Statkraft, a annoncé jeudi le rachat auprès de l'allemand Breeze Two Energy de 39 fermes éoliennes en Allemagne et en France pour 406 millions d'euros.

Ce portefeuille d'actifs, qui consiste en 35 fermes (165 turbines) en Allemagne et quatre (20 turbines) en France, représente une puissance totale de 337 MW.

L'opération permettra à Statkraft de doubler ses capacités dans l'éolien dans chacun des deux pays, indique le groupe public norvégien dans un communiqué.

Pour doper la puissance des installations acquises, Statkraft dit envisager le remplacement des turbines érigées il y a 15 à 21 ans.

"Remplacer les vieilles turbines par de nouvelles, plus efficaces, peut permettre de doubler la production d'énergie sur ces sites, contribuant ainsi à la transition énergétique en Europe", note Barbara Flesche, vice-présidente Europe de Statkraft, citée dans le communiqué.

Essentiellement présent dans l'hydroélectrique, le groupe norvégien ambitionne de grandir dans l'éolien, le solaire et les batteries de stockage.

Cette annonce a été faite en marge de la présentation de résultats financiers très solides, malgré une baisse de la production d'électricité et des prix.

Grâce notamment aux activités de négoce, le bénéfice net de Statkraft a atteint 5,5 milliards de couronnes (476 millions d'euros) au deuxième trimestre, contre une perte de 1,4 milliard de couronnes un an plus tôt.

