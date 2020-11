Le notariat participe à la "Semaine du droit, de la Justice et du Développement"

Le 19 novembre à 17h (heure française), le notariat intervient dans un webinaire dédié à « L'accès à la justice en temps de crise sanitaire - une opportunité pour innover : regards croisés Afrique/Europe » à l'occasion de la Semaine du droit, de la Justice et du Développement (Global Forum on Law Justice and Development ).

La pandémie mondiale de la COVID-19, par son ampleur et caractère soudain, a grandement bouleversé les pratiques des acteurs juridiques, alors même que le besoin de droit n'a jamais été aussi grand pour les citoyens et les entreprises.

Ce séminaire digital, proposé à la Banque mondiale par la Fondation pour le droit continental et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en français et ouvert à tous, sera l'occasion de présenter le rôle joué par le droit et les professionnels du droit en tant que moteur du développement économique et social dans le cadre de la pandémie mondiale.

La session du 19 novembre propose des regards croisés de différents acteurs juridiques d'Afrique et d'Europe sur l'évolution et l'adaptation de leurs pratiques à l'heure de la crise sanitaire. Elle sera ouverte par Didier Reynders, Commissaire Européen à la Justice, et Emmanuel Sibidi Darankoum, Secrétaire Permanent, Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) avec notamment les interventions de Me Régine Dooh Collins, notaire, membre de l'Association du Notariat Francophone (ANF) et Me Lionel Galliez, notaire, Vice-président pour l'Europe de l'Union internationale du notariat (UINL). Ils partageront ainsi leurs expériences sur les opérations juridiques et procédures judicaires ainsi que les innovations pensées pour garantir les droits fondamentaux des citoyens (notamment l'acte authentiqueà distance, la signature électronique...).

Le lien sera disponible 10mn avant la session. Plus d'informations sur le site de la Banque Mondiale