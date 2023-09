Le nouveau PDG d'Alibaba Group, Eddie Wu, a déclaré au personnel que les deux principaux axes stratégiques du géant technologique seraient "l'utilisateur d'abord" et "l'IA", selon une lettre interne examinée par Reuters.

M. Wu, qui a envoyé cette lettre alors qu'il n'en était qu'à son troisième jour à la tête de l'entreprise, a également déclaré qu'Alibaba se concentrerait sur la promotion des personnes nées après 1985 et après 1990 pour former le noyau de ses équipes de gestion d'entreprise au cours des quatre prochaines années et que le groupe continuerait d'approfondir ses efforts de réorganisation et de renforcer la prise de décision indépendante. (Reportage de Casey Hall ; Rédaction de Christian Schmollinger)