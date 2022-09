Le nouveau Premier ministre britannique est confronté à une playlist des années 80 : récession, troubles et flambée des prix.

Si Mme Truss devient chef du parti au pouvoir lundi, comme on s'y attend, elle devra faire preuve de tout le cran et de toute l'astuce de la Dame de fer, car elle se trouve dans une situation tout droit sortie des années 1980 : une récession imminente, des troubles industriels et un déclin urbain.

Signe des temps, une zone située à cheval sur la rivière Mersey, près de Liverpool, qui était autrefois un cœur industriel, a aujourd'hui un titre de gloire moins illustre : les familles y demandent la protection contre les créanciers au rythme le plus rapide du pays.

Au sud de la rivière, à Runcorn, où les parcs d'affaires et les centres logistiques côtoient des magasins fermés et des églises demandant des dons pour des familles désespérées, l'ex-soldat Eddie Thompson est déconcerté par ce qu'est devenue sa ville natale.

De retour après 38 ans dans l'armée, Thompson s'est rapidement porté volontaire pour gérer les banques alimentaires car la vue de tant de personnes glissant dans le dénuement, incapables de faire face à la flambée des prix de la nourriture et de l'énergie, l'a ramené à l'époque amère des années 1980.

"Je pense que c'est choquant", a déclaré l'homme de 57 ans à Reuters.

Lorsque Thatcher est arrivée au pouvoir en 1979, elle a hérité d'une économie stagnante, d'une inflation galopante et de vagues d'agitation industrielle qu'elle a écrasées dans les années suivantes, en instaurant les politiques de libre-échange qui ont défini son héritage et perdurent aujourd'hui.

Gravissant les échelons du parti, Truss a été photographié dans un char d'assaut, portant un chapeau russe sur la Place Rouge et assis à califourchon sur une moto Triumph, tous ressemblant à des photos de Thatcher.

Si Truss bat l'ancien ministre des finances Rishi Sunak lors d'une élection pour diriger le Parti conservateur au pouvoir et devient Premier ministre, elle devra faire face à une lutte similaire.

La flambée des prix de gros du gaz, poussée à la hausse par la guerre en Ukraine, frappe les pays européens, mais la Grande-Bretagne est particulièrement dépendante du gaz pour l'électricité et le chauffage, poussant son taux d'inflation au-dessus de celui de toutes les autres grandes économies.

La croissance est au point mort et les travailleurs qui souffrent d'années de croissance inexistante des salaires réels - des conducteurs de train aux avocats en passant par les infirmières - sont prêts à se battre pour obtenir des salaires plus élevés afin de compenser une inflation de 10 %.

Sur la piste de la campagne, Truss a déclaré qu'elle apporterait de l'aide mais n'a pas donné de détails, si ce n'est qu'elle a dit qu'elle préférait les réductions d'impôts aux "aumônes", tandis que Sunak dit que le soutien devrait être plus ciblé.

ON PRIERA POUR EUX

Le coût des turbulences est évident dans des endroits comme Runcorn, où l'ancien soldat Thompson distribue des colis d'urgence à six banques alimentaires de la ville pour aider ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts - dont beaucoup ont un emploi à plein temps.

"J'ai été témoin de personnes qui n'ont pas mangé pendant des jours et la seule raison pour laquelle elles ont franchi ce seuil est que cela commence à affecter les personnes à leur charge", a-t-il déclaré.

Les banques alimentaires de Runcorn ont pris en charge 3 295 personnes en 2017/18, mais quatre ans plus tard, ce chiffre atteignait 5 881 - un chiffre similaire à la main-d'œuvre autrefois employée localement par Imperial Chemicals Industries (ICI), qui a dominé la région tout au long du XXe siècle.

L'église St Michaels and All Angels de Runcorn exhorte ses fidèles à acheter un article supplémentaire dans les courses hebdomadaires pour faire des dons - déodorants, gels douche, produits pour les règles, aliments pour bébés.

L'église Bethesda propose du thé et des prières à ceux qui collectent des colis alimentaires d'urgence. "Tout le monde n'acceptera pas la proposition, mais ce n'est pas grave. On priera pour eux de toute façon après leur départ", indique-t-elle sur son site Web.

Le personnel de la banque alimentaire affirme que de nombreuses personnes arrivent en larmes. Une employée de l'hôpital portait des lunettes de soleil pour cacher ses yeux.

"Elle était au travail", a déclaré Anne McPoland, présidente du conseil d'administration de la banque alimentaire. "Mais elle était comme, 'J'ai tellement honte, je ne veux pas qu'on me voie'."

Habituellement, les visites aux banques alimentaires diminuent en été car les gens dépensent moins en énergie, mais cette année, la demande est restée élevée.

La plus grande menace pour les ménages vient désormais de la flambée des prix de l'énergie. Les factures annuelles moyennes devraient bondir de 80 % en octobre pour atteindre 3 549 livres (4 130 $), avant une hausse prévue à 6 000 livres en 2023, décimant les finances personnelles.

Le Trussell Trust, qui soutient un réseau national de banques alimentaires, affirme qu'il constate un pic de demandeurs chaque fois que le plafond des prix sur les factures d'énergie augmente. La suppression de l'augmentation hebdomadaire de 20 livres des prestations sociales, introduite pendant la pandémie et supprimée en octobre dernier, a entraîné une hausse similaire.

Le groupe de réflexion National Institute of Economic and Social Research, quant à lui, estime qu'un ménage britannique sur cinq n'aura plus d'économies d'ici 2024.

Le ministre des Finances, Nadhim Zahawi, a prévenu que les personnes gagnant 45 000 livres (52 000 $) par an - bien au-dessus de la médiane de 31 285 livres pour les travailleurs à temps plein - pourraient avoir du mal à payer leurs factures.

UN ESPACE DE RESPIRATION NÉCESSAIRE

Les efforts de M. Thompson dans les banques alimentaires de Runcorn sont reproduits dans toute la Grande-Bretagne, dans un contexte où les moyens de subsistance sont le plus durement touchés depuis le début des enregistrements dans les années 1950, menaçant les familles à faibles et moyens revenus.

Selon le groupe de réflexion Resolution Foundation, les 10 % des ménages les plus riches de Grande-Bretagne sont plus riches que ceux de nombreux pays européens, mais ce n'est pas le cas des foyers à revenu moyen.

Ils sont 9% plus pauvres que leurs homologues en France et le cinquième des ménages les plus pauvres en Grande-Bretagne est maintenant plus de 20% moins bien loti que ses pairs en France et en Allemagne.

Alors que des millions de Britanniques ont profité de la hausse des prix de l'immobilier et des marchés boursiers, poussés à la hausse par des taux d'intérêt très bas, ceux qui n'ont pas de tels actifs abordent la récession avec peu de protection financière.

Ce changement de fortune de 15 ans s'est également combiné à un crash financier mondial, à quatre élections britanniques, à des référendums très chargés sur l'indépendance de l'Écosse et l'Union européenne, et à une pandémie mondiale, pour créer un sentiment de crise quasi-constante.

À Runcorn, le ralentissement économique risque de frapper fort. L'autorité locale de Halton, qui comprend à la fois la ville portuaire et Widnes, de l'autre côté de la rivière Mersey, était déjà classée au 13e rang des plus démunis de Grande-Bretagne en 2019.

Ces derniers mois, le conseil a constaté une augmentation de la demande pour un programme qui fournit des petits déjeuners dans les écoles afin que les enfants n'aient pas faim. Et les dettes augmentent.

Halton a le taux le plus élevé de demandes en Angleterre et au Pays de Galles pour un nouveau dispositif de "breathing space" qui donne aux débiteurs jusqu'à 60 jours de protection contre les créanciers.

Les deux législateurs représentant Runcorn et les régions voisines au Parlement disent qu'ils reçoivent de plus en plus de messages de familles et d'entreprises qui ne peuvent plus payer leurs factures.

"Je reçois de plus en plus d'e-mails en lettres capitales, ce qui est toujours mauvais signe", a déclaré Mike Amesbury, du parti travailliste d'opposition.

DES "FRACTURES DANS LA SOCIÉTÉ".

Derek Twigg, qui représente Halton pour le parti travailliste depuis 25 ans, a déclaré que la différence entre aujourd'hui et les années 1980, lorsqu'il travaillait pour le conseil local, était le nombre de familles à revenus moyens qui lui demandaient de l'aide.

"Je ne me souviens pas, à part cette période dans les années 80, qu'il y ait eu une période aussi traumatisante, à partir de la pandémie", a-t-il déclaré. "L'inflation provoque de véritables difficultés financières. On a l'impression que ces fractures de la société se reproduisent."

La capacité de Halton à réagir est limitée par une réduction de 31 % du budget du conseil municipal au cours de la dernière décennie, imposée dans le cadre de mesures d'austérité nationales à la suite des retombées de la crise financière mondiale.

Et d'autres coupes sont à venir, obligeant à une plus grande dépendance vis-à-vis des organisations caritatives. FareShare, qui distribue les surplus alimentaires des détaillants et des agriculteurs, a distribué 40 000 repas à Halton jusqu'à présent cette année.

Jusqu'à présent, le gouvernement a répondu à la crise énergétique par un paquet de 37 milliards de livres en mai, qui comprenait un crédit de 400 livres pour les factures d'énergie à partir d'octobre et un paiement unique de 650 livres pour 8 millions de ménages à faibles revenus.

Depuis lors, les coûts énergétiques ont plus que triplé.

L'écart entre les salaires et le coût de la vie a déjà conduit à une action industrielle généralisée dans tout le pays et Runcorn a été touché par les retombées lorsque les grèves de bus ont rendu plus difficile l'accès aux banques alimentaires.

Thompson a déclaré que les entreprises locales étaient d'un grand soutien, mais qu'il avait toujours l'impression que le pays retournait dans les années 1980.

"Des déchets dans les rues aux grèves, en passant par l'agitation et la souffrance des personnes en situation de pauvreté alimentaire et de crise du carburant : elles ne peuvent pas suivre le coût de la vie", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8593 livre)