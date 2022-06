Le nouveau bureau tribal du Trésor américain s'attaque aux inégalités fiscales et financières -Yellen

Mme Yellen a déclaré aux journalistes que le bureau, qui sera dirigé par la nouvelle trésorière américaine Marilynn Malerba, première femme autochtone à occuper ce poste, visera la parité sur certaines questions fiscales, comme l'interdiction pour les tribus d'accéder aux crédits d'impôt pour les logements à faible revenu et de pouvoir proposer des crédits d'impôt pour attirer les investissements des entreprises.

Lors d'une visite à la tribu sioux de Rosebud dans le Dakota du Sud, Mme Yellen a appelé à "repenser" certains programmes de crédit d'impôt pour permettre aux tribus d'y participer et pour réduire les obstacles au financement sur les terres tribales.

"Nous avons beaucoup entendu parler des obligations découlant des traités qui n'ont pas été respectées et des obstacles de longue date au développement économique - le manque d'accès au capital par exemple", a déclaré Mme Yellen aux journalistes après une réunion avec les responsables de la tribu Rosebud.

M. Malerba, chef permanent de la tribu indienne Mohegan, a déclaré qu'en raison du statut fiscal actuel des tribus, celles-ci ne peuvent pas proposer de crédits d'impôt pour attirer des entreprises, des emplois et des revenus, alors que les gouvernements étatiques et locaux non tribaux le peuvent.

"Nous recherchons donc la parité sur certaines de ces questions", a déclaré Malerba. "Nous devrions être en mesure de rivaliser comme toute autre municipalité, qu'il s'agisse d'une municipalité locale ou d'un gouvernement d'État, pour attirer des entreprises sur nos terres et être en mesure de créer certaines de ces opportunités pour nos membres tribaux", a-t-elle ajouté.

Le nouveau bureau, annoncé en même temps que la nomination de Mme Malerba, aidera également les tribus à tirer le meilleur parti des quelque 30 milliards de dollars de fonds d'aide COVID-19 destinés aux communautés tribales.

Mme Yellen a déclaré que le bureau a été mis en place pour la durée de l'administration Biden, mais que le Congrès devrait adopter une loi pour le rendre permanent, avec un financement futur régulier.

Le Fonds d'allégement fiscal pour les États et les collectivités locales du Plan de sauvetage américain COVID-19, y compris les fonds destinés aux tribus, doit être engagé avant la fin de 2024 et entièrement dépensé avant la fin de 2026.

