L'homme qui espère contester la main de fer que le Premier ministre Viktor Orban exerce depuis 14 ans sur la politique hongroise s'efforce de séduire les électeurs roms en vue des élections européennes du week-end prochain, et son message de changement semble toucher une corde sensible.

Peter Magyar, un novice en politique qui a su exploiter le mécontentement de l'opinion publique face aux difficultés économiques de la Hongrie, a pris l'initiative rare de se rendre en mai dans une communauté rom notoirement défavorisée au cours d'une tournée de campagne nationale qui l'a conduit dans près de 200 villes et villages.

"Aucun homme politique n'a jamais fait cela en Hongrie", a déclaré Sandor Botos, un ouvrier du bâtiment rom, en faisant référence à la visite de M. Magyar dans le campement de Hetes, dans la ville d'Ozd, où des centaines de Roms vivent toujours sans les nécessités de base telles que l'eau courante.

"Il a montré au monde l'ampleur de la pauvreté dans ces villages cachés, le nombre d'enfants qui meurent de faim et qui ne vont pas à l'école", a déclaré M. Botos, 48 ans, alors qu'il assistait à un meeting de campagne de M. Magyar dans la ville de Paszto, dans le nord-est de la Hongrie.

M. Botos a souri lorsque son petit-fils Noel a pris un selfie avec M. Magyar après le discours.

L'offensive de charme de M. Magyar à Ozd pourrait inquiéter le parti nationaliste Fidesz de M. Orban, qui bénéficie depuis longtemps du soutien des Roms et d'autres Hongrois plus pauvres, souvent établis dans les zones rurales, grâce à des programmes d'aide financière et à son plaidoyer en faveur des valeurs traditionnelles.

La première visite depuis des décennies d'un homme politique hongrois traditionnel dans un campement rom pourrait s'avérer déterminante.

"(Magyar) sait qu'à long terme, il ne pourra pas gagner une élection sans les Roms", a déclaré Robert Laszlo, analyste électoral du groupe de réflexion Political Capital.

Le Fidesz, au pouvoir depuis 2010 et aidé par son emprise sur les médias publics et certains médias privés, est confortablement en tête des sondages d'opinion et peut s'attendre à plus de 40 % des voix lors de l'élection du Parlement européen de dimanche. Mais le parti Tisza, que M. Magyar ne dirige que depuis avril, arrive en deuxième position avec environ 20 % des voix.

Il s'agit du premier test électoral de M. Magyar. Ancien membre du gouvernement, M. Magyar s'est retourné contre le Fidesz en raison de la corruption et de la propagande d'État dont il a été témoin.

Son nom est le premier sur la liste du parti Tisza, mais il n'a pas l'intention de siéger au Parlement européen s'il est élu, préférant rester en Hongrie et préparer le terrain pour battre Orban lors des prochaines élections nationales prévues en 2026.

LA PLUS GRANDE MINORITÉ

Les Roms souffrent depuis longtemps de la pauvreté, d'un taux de chômage élevé et de discriminations dans toute l'Europe de l'Est.

Les données officielles indiquent qu'un peu plus de 200 000 personnes s'identifient comme Roms en Hongrie, mais les militants et les sociologues estiment que leur nombre se situe entre un demi-million et un million dans ce pays de près de 10 millions d'habitants.

"Ils constituent la plus grande minorité et personne ne s'est vraiment soucié d'eux pendant 34 ans", a déclaré M. Magyar à Reuters en marge d'une étape de sa campagne dans la ville de Dunakeszi dimanche, faisant référence aux décennies écoulées depuis la chute du communisme en 1989.

"Il existe des programmes de soutien pour les aider, mais ils ne touchent que quelques villes... mais personne n'a fait quoi que ce soit pour les soutenir réellement", a-t-il ajouté.

M. Magyar a déclaré à plusieurs reprises que l'éducation était essentielle pour aider les communautés roms et qu'il augmenterait également les allocations mensuelles versées aux familles.

Un programme d'aide au travail lancé par le gouvernement Orban en 2011 a offert un emploi à des dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas eu d'emploi régulier pendant des années, et a aidé beaucoup d'entre elles à faire la transition vers le marché du travail régulier.

"Les groupes (sociaux) les plus vulnérables, qui se recoupent souvent avec la population rom, constituent un bloc électoral important pour le Fidesz, car ils ont pu faire quelques pas en avant avec l'aide du gouvernement", a déclaré M. Laszlo.

"Toutefois, cela a coïncidé avec une période de croissance économique, et leur confiance dans le gouvernement a été ébranlée par la récente récession économique.

L'inflation annuelle des prix des denrées alimentaires a atteint 50 % à la fin de l'année 2022, replongeant certains Roms dans l'extrême pauvreté, a déclaré Aladar Horvath, chef du Parlement romani-Mouvement des droits civiques.

L'action de Magyar auprès des électeurs roms "pourrait être significative" à long terme, a déclaré M. Horvath.

"Pour l'instant, il commence à peine à connaître notre monde, et nous commençons également à le connaître.