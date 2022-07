Le nouveau chef de l'économie argentine a accepté de soutenir les objectifs du programme du FMI - Georgieva du FMI

Georgieva a déclaré à Reuters qu'elle soulignerait le désir du FMI de continuer à soutenir l'Argentine lorsqu'elle s'entretiendra avec Batakis plus tard mercredi, après l'assermentation de Batakis lundi en fin de journée, après le départ abrupt de son prédécesseur, Martin Guzman.

Batakis a déjà parlé avec le chef du département de l'hémisphère occidental du FMI et s'est engagé à soutenir les objectifs du programme du FMI, que Guzman a négocié pour remplacer un prêt raté de 2018.

Le départ de Guzman a suscité des inquiétudes quant à un changement vers des politiques populistes et des dépenses de l'État en Argentine, qui est aux prises avec une inflation vertigineuse, tout en faisant craindre que le nouveau gouvernement cherche à modifier les conditions de l'accord avec le FMI.

"Le monde évolue vraiment très rapidement, mais elle s'est engagée à respecter les objectifs du programme et elle s'est engagée à travailler avec le fonds de manière constructive pour atteindre ces objectifs", a déclaré Mme Georgieva.

Elle a déclaré que l'Argentine est confrontée à une "période très complexe et très difficile" et que le FMI ferait tout son possible pour aider les autorités argentines à faire face à une inflation galopante.

"Le ministre ... comprend l'objectif de la discipline fiscale et comprend également que si vous voulez aider les pauvres, cela ne peut se faire dans des conditions d'inflation galopante", a déclaré Mme Georgieva.

On lui a demandé si Batakis allait faire pression pour que des changements soient apportés au programme du FMI. Mme Georgieva a déclaré que M. Guzman avait aussi parfois des opinions différentes de celles du FMI et qu'il était important de parvenir à un consensus en explorant différentes options.

"Nous devons être clairs sur le fait que des actions douloureuses sont parfois nécessaires pour récolter les bénéfices de ces actions", a-t-elle déclaré.