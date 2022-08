Le nouveau chef de l'économie argentine met en avant des plans pour augmenter les réserves

Le président Alberto Fernandez a nommé M. Massa au poste de ministre de l'économie il y a deux semaines, faisant de lui le troisième responsable économique du pays en à peine un mois, dans un contexte de grave marasme économique alimenté par une inflation galopante et des manifestations de rue croissantes.

"Nous sommes en train de négocier trois mécanismes de rachat (de la dette)", a déclaré M. Massa lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un événement organisé par un groupe de réflexion à Buenos Aires. Il a noté que des banques d'Asie, d'Europe et des États-Unis participent aux pourparlers et ont proposé des offres.

"Nous leur proposons d'unifier les offres pour racheter la dette et renforcer nos réserves", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

M. Massa a fait référence aux pourparlers en cours avec les principaux dirigeants du secteur agricole afin d'accélérer les exportations de céréales, les décrivant comme un autre effort pour faire entrer plus de dollars dans les coffres de la banque centrale, mais il n'a pas non plus donné de détails.

Le ministre, un ancien leader du Congrès issu de la coalition péroniste de centre-gauche au pouvoir, prévoit de se rendre aux États-Unis le mois prochain pour rencontrer les dirigeants financiers du Fonds monétaire international, selon Jorge Arguello, l'ambassadeur du pays sud-américain à Washington, qui s'est exprimé plus tôt lors du même événement parrainé par le Conseil des Amériques.

Le voyage de début septembre marquera le premier déplacement à l'étranger de M. Massa en tant que soi-disant superministre supervisant la politique agricole, industrielle et commerciale.

À Washington, M. Massa rencontrera également des responsables du département américain du Trésor, de la Maison Blanche et de banques privées, a déclaré M. Arguello.

Les réunions de M. Massa avec le FMI interviennent alors que l'organisation procède à la révision régulière de l'accord sur la dette de 44 milliards de dollars de l'Argentine signé en mars.

La révision trimestrielle se termine en septembre et sert à finaliser les nouveaux déboursements du créancier international.

Le gouvernement argentin s'efforce d'atteindre les objectifs de réserves de change fixés par l'accord du FMI afin de déclencher une certaine remise de dette. La semaine dernière, M. Massa a eu des entretiens très importants avec les puissants dirigeants du secteur agricole et rural dans le but de stimuler les réserves grâce à des exportations agricoles en panne.