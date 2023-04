Le nouveau gouverneur de la banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, est confronté à un parcours semé d'embûches, car le ralentissement de la croissance mondiale assombrit les perspectives d'une reprise durable de l'inflation et des salaires, condition préalable à l'abandon progressif des mesures de relance monétaire controversées prises par son prédécesseur.

Le mandat de cet universitaire de 71 ans a débuté dimanche, succédant à Haruhiko Kuroda, dont le second mandat de cinq ans s'est achevé samedi. M. Ueda et ses deux gouverneurs adjoints, Shinichi Uchida et Ryozo Himino, tiendront une conférence de presse commune à 10 h 15 GMT lundi.

Les marchés seront à la recherche d'indices sur la rapidité avec laquelle Ueda pourrait mettre fin à une politique impopulaire de contrôle des rendements obligataires qui a suscité des critiques pour avoir faussé les marchés et porté atteinte aux marges des banques.

Lors des auditions parlementaires de confirmation en février, M. Ueda a souligné la nécessité de maintenir une politique ultra-légère pour garantir que le Japon atteigne durablement l'objectif d'inflation de 2 % de la BOJ, soutenu par la croissance des salaires.

Toutefois, l'inflation dépassant l'objectif, de nombreux analystes s'attendent à ce que la BOJ modifie ou mette fin au contrôle de la courbe des taux (YCC), une politique combinant un objectif de 0,1 % pour les taux d'intérêt à court terme et un plafond de 0 % pour le rendement de l'obligation à 10 ans, dès ce trimestre.

"L'augmentation des effets secondaires est un signe que l'effet de la politique (du YCC) se fait sentir dans l'économie", a déclaré l'ancien gouverneur adjoint de la BOJ, Hiroshi Nakaso, dans une interview accordée au journal Nikkei.

"En temps utile, la nouvelle direction de la BOJ modifiera ou abolira probablement le YCC", a-t-il ajouté.

La longue stagnation de l'inflation et de la croissance des salaires au Japon montre des signes précurseurs de changement. Après avoir atteint 4,2 % en janvier, son plus haut niveau depuis 41 ans, l'inflation de base reste supérieure à 3 %, car de plus en plus d'entreprises augmentent leurs prix en réponse à la hausse des coûts des matières premières.

Pour compenser l'augmentation du coût de la vie pour les ménages, les grandes entreprises ont proposé des hausses de salaires de près de 4 % cette année lors des négociations annuelles, soit le rythme le plus rapide depuis une trentaine d'années.

Lors de sa dernière réunion d'information en tant que gouverneur, vendredi, M. Kuroda a déclaré que le Japon se rapprochait d'une inflation durable de 2 %, car la perception du public, qui a longtemps cru que les prix n'augmenteraient pas, commençait à changer.

Mais les craintes croissantes de récession aux États-Unis font partie des vents contraires qui pèsent sur l'économie japonaise, tributaire des exportations. Alors que la fin des restrictions du COVID-19 soutient la consommation, certains analystes avertissent qu'une récente série de hausses de prix pour les produits de première nécessité pourrait également nuire aux dépenses.

M. Ueda présidera sa première réunion de politique générale les 27 et 28 avril, lorsque le conseil d'administration produira de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et de prix jusqu'à l'exercice 2025.

Les marchés se concentrent sur la question de savoir si le conseil d'administration prévoit une accélération de l'inflation vers, ou même d'atteindre, une inflation de 2 % au cours des exercices 2024 et 2025.

Selon les prévisions actuelles, la BOJ s'attend à ce que l'inflation de base des consommateurs atteigne 1,6 % au cours de l'exercice fiscal actuel qui a débuté en avril et s'accélère à 1,8 % l'année suivante.

M. Ueda a été membre du conseil d'administration de la BOJ de 1998 à 2005, période durant laquelle la banque centrale a introduit des taux d'intérêt nuls, puis des mesures d'assouplissement quantitatif pour lutter contre la déflation et la stagnation économique.