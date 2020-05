Le nouveau coronavirus ne disparaîtra peut-être jamais, prévient l'OMS

GENEVE, 13 mai (Reuters) - Le coronavirus responsable du Covid-19 pourrait devenir endémique et ne jamais disparaître totalement, a prévenu mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Il est important de mettre cela sur la table: ce virus pourrait bien s'ajouter à la liste des virus endémiques circulant dans nos communautés, et pourrait bien ne jamais disparaître", a déclaré Mike Ryan, spécialiste des urgences sanitaires à l'OMS.

"Je pense qu'il importe d'être réaliste, et je pense que nul ne peut prédire quand cette maladie disparaîtra", a-t-il ajouté, rappelant que la rougeole est toujours présente dans le monde alors qu'un vaccin est disponible.

Il a toutefois ajouté que la communauté mondiale était en mesure de contrôler sa réponse à la situation sanitaire, fût-ce au prix d'un "effort massif" même si un vaccin devait être trouvé contre le SARS-CoV-2.

La pandémie a contaminé quelque 4,3 millions de personnes et causé plus de 291.000 décès à travers le monde, selon le décompte établi par l'agence Reuters. (Emma Farge et Michael Shields version française Henri-Pierre André)