Le nouveau gouvernement australien se tourne vers l'Asie du Sud-Est pour gérer les relations "difficiles" avec la Chine.

Le nouveau gouvernement travailliste australien mettra davantage l'accent sur les relations avec l'Asie du Sud-Est et le changement climatique, une question cruciale pour ses voisins du Pacifique, alors qu'il navigue dans les liens avec une Chine plus affirmée.

Les relations entre Canberra et Pékin se sont détériorées ces dernières années, la Chine imposant des sanctions commerciales sur les produits australiens en réponse à des politiques et décisions telles que l'appel de l'Australie à une enquête sur les origines du COVID-19 et son interdiction du réseau 5G à Huawei. Le nouveau Premier ministre Anthony Albanese a promis qu'il n'y aurait pas de changement majeur dans la politique chinoise sous son gouvernement.

Lundi, M. Albanese a déclaré que la relation avec la Chine "restera difficile", tandis que l'alliance de l'Australie avec les États-Unis est "la plus importante avec nos relations dans la région et nos engagements multilatéraux".

M. Albanese et la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, seront confrontés à un premier test de diplomatie lorsqu'ils s'envoleront vers Tokyo pour une réunion des dirigeants du groupe quadrilatéral composé des États-Unis, de l'Inde et du Japon, mardi.

Mme Wong, née en Malaisie, est la première ministre des affaires étrangères australienne née à l'étranger ; elle a servi dans des administrations travaillistes qui entretenaient des liens plus étroits avec des voisins d'Asie du Sud-Est tels que l'Indonésie.

L'Australie présentera de nouveaux engagements sur l'Asie du Sud-Est et le Pacifique à la réunion de la Quadrilatérale, a déclaré Mme Wong dans des commentaires envoyés par courriel lundi.

"Nous avons toujours compris l'importance de l'Asie du Sud-Est. Nous savons que, bien que nous soyons tous très différents, nos pays sont confrontés à de nombreux défis communs", a-t-elle déclaré. "Nous devons tous travailler ensemble pour faire face au remodelage de l'ordre régional, à la reprise des pandémies - et comme le président (indonésien) Widodo l'a dit directement à notre Parlement, au changement climatique."

Les travaillistes disent vouloir également travailler avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

L'ordre du jour de la réunion quadrilatérale portera sur l'Ukraine, la stabilité dans la région indo-pacifique et les pays insulaires du Pacifique, ainsi que sur le changement climatique.

Le Quad devrait annoncer une initiative visant à réprimer la pêche illégale dans le Pacifique, en utilisant la technologie de suivi par satellite, a rapporté le Financial Times samedi.

Cette initiative s'aligne sur la promesse des travaillistes de renforcer la surveillance aérienne des énormes zones économiques exclusives des nations insulaires du Pacifique, afin d'aider à récupérer les 150 millions de dollars perdus chaque année à cause de la pêche illégale.

Les dirigeants des îles du Pacifique ont rapidement réagi au nouveau gouvernement, se félicitant de la promesse des travaillistes d'augmenter le financement du climat, qui était considéré comme manquant dans l'approche de l'Australie dans la région alors que la Chine augmentait son influence.

Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, devrait arriver aux Îles Salomon en milieu de semaine pour signer un pacte de sécurité controversé qui avait entaché la campagne électorale australienne, ainsi que d'autres accords, dont un accord de pêche. Le gouvernement des îles Salomon et le ministère chinois des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le journal d'État chinois Global Times a déclaré lundi que la présence de Mme Albanese au Quad était un test, "notamment pour savoir si elle pouvait se débarrasser de l'ombre de la stratégie anti-chinoise du précédent [Premier ministre] Scott Morrison".

Richard McGregor, analyste principal du groupe de réflexion sur la politique étrangère Lowy Institute, a déclaré qu'il était peu probable que Mme Albanese remette à zéro les relations de l'Australie avec la Chine.

"Le quadrilatère renforcera les politiques dures de ces pays à l'égard de la Chine, et sa deuxième tâche sera le Forum des îles du Pacifique, qui suivra probablement le balayage de Wang Yi dans la région", a-t-il déclaré. "Il s'agit là de concurrence, pas d'embrasser et de se réconcilier".

Les dirigeants du Pacifique se réuniront bientôt pour le Forum des îles du Pacifique, bien qu'une date n'ait pas encore été annoncée. Les implications du pacte de sécurité des îles Salomon constituent une question clé dans un contexte d'inquiétude quant à la montée des tensions entre Washington et Pékin dans le Pacifique. (Reportage de Kirsty Needham. Montage de Gerry Doyle)