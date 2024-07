Le nouveau gouvernement britannique a pris une première mesure mardi pour stimuler les investissements publics et privés afin de moderniser l'économie, en créant un fonds national de patrimoine qui viendra s'ajouter à la British Business Bank et à la UK Infrastructure Bank, déjà détenues par l'État.

Le Premier ministre Keir Starmer et son ministre des finances Rachel Reeves espèrent attirer des investissements dans des secteurs nouveaux et en pleine croissance, dans le cadre de leurs efforts visant à accélérer l'économie britannique et à relever le défi du "net zero".

"La Grande-Bretagne est ouverte aux affaires - et le travail de changement a commencé", a déclaré Mme Reeves en dévoilant la nouvelle structure des entités publiques chargées d'accroître les investissements.

M. Starmer a rejeté l'image de parti "tax and spend" qui a longtemps été celle du Labour et s'est engagé à canaliser davantage d'investissements privés pour résoudre les problèmes de l'économie britannique.

Les investissements des entreprises dans le pays sont faibles depuis le vote du Brexit en 2016, qui a déclenché des années d'instabilité politique, et une grande partie du pays est à la traîne par rapport à Londres en termes de productivité.

Les travaillistes prévoient d'allouer 7,3 milliards de livres (9,35 milliards de dollars) supplémentaires de fonds publics via l'actuelle UK Infrastructure Bank afin que les investissements puissent être lancés immédiatement.

Le gouvernement espère attirer trois fois plus de capitaux privés pour investir dans des domaines tels que les ports, l'hydrogène, l'automobile et l'acier.

Les responsables affirment que le nouveau fonds servira de fonds catalytique vert soutenu par l'État et ne ressemblera pas aux fonds souverains gérés par des pays riches en ressources tels que la Norvège et l'Arabie saoudite.

Le gouvernement présentera une nouvelle législation pour consolider le fonds et en faire une institution permanente, a déclaré le ministère des finances.

(1 dollar = 0,7811 livre)